Vasco Rossi, Se ti potessi dire: il trailer del video del nuovo singolo del rocker di Zocca pubblicato sul suo account ufficiale Instagram.

Il nuovo singolo di Vasco Rossi, Se ti potessi dire, è in arrivo il 25 ottobre, ma a pochi giorni dalla pubblicazione, il Blasco ha voluto regalare ai suoi fan una succosa anteprima. Ecco allora che il 20 ottobre è spuntato sul suo account Instagram ufficiale addirittura il trailer del video di quella che dovrebbe essere a tutti gli effetti la sua ultima canzone.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questa nuova uscita discografica del rocker più amato d’Italia.

Vasco Rossi, Se ti potessi dire: il trailer

L’ultima canzone di Vasco Rossi, la sua ‘ultima confessione‘, come da lui stesso definita nelle scorse settimane, arriverà in radio e online il 25 ottobre.

E ovviamente sarà fin da subito accompagnata da un video girato dal fido Pepsy Romanoff. Una clip su cui il Blasco ha lavorato nelle ultime settimane, con questo risultato:

Questo il secondo post con il trailer di Se ti potessi dire:

Vasco Rossi a Imola

In questi ultimi giorni il Blasco ha intanto ufficializzato il primo dei festival rock cui prenderà parte nel 2020. Si tratta di un festival che sarà organizzato a Imola, dove il rocker di Zocca tornerà a distanza di quindici anni dall’ultima volta.

Non sappiamo ancora chi ci sarà con lui, ma si vocifera addirittura la presenza dei Pearl Jam. Su altri festival al momento abbiamo solo delle indicazioni che portano al Firenze Rocks, dove sono stati per ora ufficializzati solo i Green Day insieme ai Weezer. Ma anche alla Visarno Arena non sarebbe così sorprendente poter assistere a una data italiana della storica band di Eddie Vedder. Staremo a vedere.