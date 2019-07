Il trailer di Cats con protagonista Taylor Swift: le reazioni al primo video dell’adattamento cinematografico di uno dei musical più famosi di Broadway.

È stato diffuso il primo trailer dell’adattamento cinematografico del musical Cats, uno dei più famosi lavori di Broadway, creato dalla mente geniale di Andrew Lloyd Webber.

Nel cast è presente anche Cats, che per l’occasione diventa una donna gatto e divide i fan: c’è chi infatti ha apprezzato queste prime immagini e chi invece le ha criticate, al punto da definirle ridicole.

Taylor Swift in Cats: il trailer del film

Nel film Cats, in uscita nelle sale americane il 20 dicembre 2019, sono presenti, oltre alla già citata Taylor Swift, Jennifer Hudson, cantante e attrice già protagonista di film come Dreamgirls, ma anche Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba e sir Ian McKellen.

Il regista della pellicola, Tom Hooper, ha lodato nelle scorse settimane l’uso delal tecnologia per creare la pelliccia digitale, ritenuta assolutamente perfetta. Ma evidentemente i fan non sono molto d’accordo con lui…

Tanto per farci un’idea, ecco il video del trailer di Cats:

Le critiche dei fan per il trailer di Cats

Effettivamente le prime reazioni non sono state quelle che i produttori si sarebbero aspettati. Molti fan della cantante di You Need to Calm Down, ma anche degli altri attori, hanno utilizzato termini come ‘orrore’ e ‘disgusto’ per descrivere le prime immagini della pellicola.

Viene giudicata infatti poco credibile la fusione tra i volti degli attori e il corpo che unisce quello di un essere umano e quello di un felino.

Tanto il clamore scatenato da questo trailer, che non sono mancate le prime parodie, spuntate sul web a rendere ancora più disagevole la situazione per Hooper e la sua creatura. Riuscirà questa prima bocciatura a trasformarsi in promozione quando il film raggiungerà le sale a Natale?