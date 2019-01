Sta per arrivare nelle sale cinematografiche italiane Io sono Mia, il primo biopic su Mia Martini, interpretata da Serena Rossi.

L’indimenticabile Mia Martini sta per tornare a emozionare tutti i suoi fan. È in uscita, a quasi 24 anni dalla sua scomparsa (il 12 maggio del 1995), il primo film totalmente dedicato alla sua vita. S’intitolerà Io sono Mia, e avrà per protagonista Serena Rossi, attrice e cantante di eccezionale talento.

Prima nelle sale cinematografiche, poi in televisione, riprenderà vita la storia incredibile della talentuosa sorella di Loredana Bertè, tra successi straordinari e vere e proprie crisi esistenziali.

Mia Martini, il film: Io sono Mia

La pellicola è prodotta da Eliseo Fiction, in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Riccardo Donna, e andrà in scena in anteprima per tre giorni nelle sale italiane, il 14, il 15 e il 16 gennaio 2019, per poi essere trasmessa a febbraio su Rai 1 e in streaming su Rai Play.

Il film partirà dalla sua partecipazione a Sanremo nel 1989, dopo diversi anni di abbandono, con la sua canzone simbolo, Almeno tu nell’universo. Attraverso la sua voce, in un’intervista rilasciata a una giornalista presente alla kermesse, verrà quindi ripercorsa la sua intera storia: dalle difficoltà iniziali al rapporto difficile col padre, senza dimenticare le storie d’amore e tutti gli alti e bassi di una vita sempre in bilico tra gioia e dramma.

Chi è Serena Rossi, l’attrice che interpreta Mia Martini

Cantante e attrice napoletana, classe 1985, Serena Rossi deve molta della sua fama alla partecipazione alla fiction di Rai Tre Un posto al sole, nella quale recita a fasi alterne per circa dieci anni. Nel frattempo colleziona ruoli minori in altre produzioni televisive e, dal 2007, anche in alcuni film per il cinema, come Liberarsi – Figli di una rivoluzione minore di Salvatore Romano.

Negli anni Duemiladieci è uno dei volti più noti in alcune importanti fiction di Rai Uno, come Che Dio ci aiuti. Tra i ruoli più importanti a lei affidati nel corso della sua carriera c’è però quello di Anna, coprotagonista del pluripremiato film d’animazione della Disney Frozen. Per la pellicola la Rossi, in coppia con un’altra napoletana, Serena Autieri, cura il doppiaggio sia per quanto riguarda la recitazione che per le canzoni.

Nel 2014 vince la quarta edizione di Tale e quale Show. Tra le sue performance musicali degne di nota si ricorda anche quella al Festival di Sanremo del 2018 come ospite di Renzo Rubino, nel brano Custodire.

Di seguito il trailer di Io sono Mia:

