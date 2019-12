Aretha Franklin, Respect: il primo trailer del film dedicato alla Regina del Soul con protagonista Jennifer Hudson.

Il 2020 sarà con tutta probabilità l’anno del ritorno dell’Aretha Franklin mania. La cantante che ha rivoluzionato il soul sarà protagonista di un nuovo biopic molto atteso a Hollywood e dintorni. S’intitola Respect, e vede la celebre Jennifer Hudson vestire il panni della Regina del soul.

Ma non finisce qui. Ancor prima del cinema, arriverà anche una serie televisiva prodotta da National Geographic. Insomma: finalmente Aretha tornerà a rivivere, per la gioia di tutti i suoi fan ma anche di chi ancora non ha avuto modo di approfondire la grandezza di una delle donne più importanti nella storia della musica leggera.

Aretha Franklin, Respect: il trailer

Bisognerà aspettare fino a ottobre per poter godere del biopic Respect, che prende il titolo dalla canzone del 1965 firmata da Otis Redding e resa famosa due anni dopo dalla divina Aretha nel capolavoro I Never Loved a Man the Way I Love You.

Il film, diretto da Liesl Tommy, vede nei panni della protagonista Jennifer Hudson (Dreamgirls e altro ancora), affiancata però da uan grande Mary J. Blige, che interpreta la più grande ispiratrice della Franklin, Dinah Washington. Ecco il trailer di una pellicola che potrebbe rivelarsi come una delle sorprese più belle del 2020:

Aretha Franklin: una serie televisiva sulla Regina del soul

Ma non finisce qui. Aretha rivivrà, ancor prima, anche in Genius: Aretha, serie antologica prodotta da National Geographic che arriverà in primavera negli Stati Uniti e in estate in Italia. In questo caso a interpretarla ci sarà Cynthia Erivo, stella dei musical di Broadway e non solo.

Sarà dunque un anno Aretha-centrico, per la gioia di tutti i suoi fan e dei tanti ammiratori dei biopic sulle grandi star della musica. Dopo il successo dei film su Queen ed Elton John, le grandi aspettative sono concentrate su questa nuova pellicola sulla Franklin, in attesa di novità per quanto riguarda i film riguardanti David Bowie ed Elvis Presley.



Fonte foto: https://www.facebook.com/ArethaFranklinTheQueen/

