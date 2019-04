Ron Howard, Pavarotti – Genius Is Forever: il trailer del documentario dedicato al tenore italiano più famoso di sempre.

Luciano Pavarotti torna a vivere nel documentario dedicato alla sua vita che porta la firma di Ron Howard. Il celebre regista, famoso per successi come A Beautiful Mind ma anche per il ruolo di Ricky Cunningam in Happy Days, ha voluto omaggiare il tenore italiano più famoso del mondo con un nuovo lavoro: Pavarotti – Genius Is Forever.

Non sappiamo ancora quando arriverà in Italia la pellicola, ma intanto è stato diffuso il trailer della versione inglese di un documentario che farà rivivere il carisma e il talento di uno degli uomini che ha cambiato la storia della musica.

Ron Howard, Pavarotti – Genius Is Forever: il trailer

Con un post su Facebook, Howard ha spiegato che ha voluto omaggiare, dopo i Beatles, protagonisti di un altro suo documentario, un’icona culturale in grado di trasformare un’arte elitaria in intrattenimento per le masse.

E in effetti così è. Perché Pavarotti è riuscito nel corso della sua carriera a diventare famoso come o più di una popstar, conosciuto ovunque come i Beatles o come gli U2, con cui ha anche collaborato in più occasioni.

Dal trailer sembra emergere il racconto di un Luciano Pavarotti ancora non mostrato al pubblico, un uomo capace di regalare emozioni indimenticabili ma anche ricco di fragilità. Guardiamolo insieme:

Il documentario su Luciano Pavarotti

L’uscita di Pavarotti – Genius Is Forever è prevista in america il 7 giugno, ma ancora non si sa quando la pellicola sbarcherà in Italia, il Paese natale del grandissimo tenore. La speranza è che possa arrivare però il prima possibile, per poter conoscere ancora meglio uno degli artisti che hanno rappresentato l’Italia nel mondo.

Un uomo che, si sottolinea nella pellicola, è stato capace di dedicare la propria vita agli altri, tanto da raccogliere con i suoi eventi Pavarotti & Friends proventi maggiori di qualunque altra persona al mondo.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pavarottiofficial

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pavarottiofficial