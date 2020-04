Accolta richiesta dei tifosi

Dopo il Liverpool, anche il Tottenham fa un passo indietro e rinuncia alla cassa integrazione annunciata lo scorso 31 marzo per 550 dipendenti che si sarebbero visti decurtare lo stipendio del 20% nel tentativo di “proteggere i posti di lavoro”. La società londinese ha annunciato che invece saranno pagati interamente i salari di aprile e maggio di tutto lo staff e che solo i membri del board, compreso il presidente Daniel Levy (che l’anno scorso ha guadagnato 7 milioni di sterline), si ridurranno i compensi.

Una scelta che arriva dopo l’appello della tifoseria a “fare la cosa giusta”, ritenendo iniquo che la crisi economica legata al coronavirus portasse a colpire tutti i dipendenti ‘extra-campo’ e non i giocatori. Il Tottenham era stato anche criticato dal governo per la scelta di fare ricorso agli ammortizzatori sociali mentre gli ingaggi dei calciatori rimanevano intatti, con la trattativa col sindacato giocatori bloccata. “Ci rammarichiamo per qualsiasi preoccupazione in un periodo di grande ansia – le parole di Levy nell’annunciare la marcia indietro del club – Speriamo che il lavoro che i nostri tifosi ci vedranno fare nelle prossime settimane li renderà orgogliosi del loro club”. Ora il club londinese ha anche annunciato che sarà il primo club a mettere a disposizione del servizio sanitario nazionale i cosiddetti “tamponi rapidi”, da fare in auto, nel suo stadio.

Per Kane servono oltre 200 milioni

In piena emergenza coronavirus, c’è tempo però di parlare anche di calciomercato e, in particolare, di Harry Kane. Attraverso la BBC Sport, il Tottenham ha fatto sapere che non ha alcuna intenzione di cedere il proprio attaccante, che nel giugno 2018 ha firmato un contratto di sei anni, salvo affermare il mese scorso di non voler rimanere “tanto per restare”. Per Kane si è parlato di un forte interesse del Manchester United e di un prezzo del cartellino fissato dal presidente Daniel Levy a 200 milioni di sterline.