Il Torino stende il Sassuolo in rimonta e tiene vivo il suo sogno europeo. Nella vittoria per 3-2 dei granata il protagonista assoluto è Belotti, che prima sbaglia un rigore e poi si fa perdonare con una doppietta da applausi, soprattutto per la rovesciata che vale i tre punti. In mezzo, a segno anche Zaza entrato nella ripresa. Il Sassuolo gioca con il coltello tra i denti pur senza obiettivi da raggiungere e alla lunga paga a caro prezzo l’ingenuità di Bourabia, che si fa espellere per un’esultanza non consentita dopo il gol nel primo tempo e lascia i suoi in dieci uomini per un’ora. Aspettando Roma-Juventus di stasera, il Toro scavalca proprio i giallorossi in classifica e si porta al sesto posto in classifica.

