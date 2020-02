TORINO – Simone Verdi illude, ma i soliti nove minuti di buio totale evidenziano la crisi granata e rilanciano una Sampdoria che va a nozze vincendo 3-1 al Grande Torino. Nonostante il cambio in panchina, con Moreno Longo al posto di Walter Mazzarri, il Torino crolla anche contro i doriani evidenziando una condizione atletica a dir poco precaria; e adesso per i granata c’è davvero da buttar l’occhio alle zone basse della classifica per avvicinare il più in fretta possibile quota 40 punti. Per la Samp, invece, ci sono soltanto meriti nel saper ribaltare la partita in nove minuti: perché Ramirez dà spettacolo e perché Quagliarella trasforma il rigore che gli vale il solito gol dell’ex.

Inizio da sbadiglio

Nei primi minuti il Toro cerca di fare la partita e cerca di tenere il più possibile il pallino in pugno, ma in generale l’avvio è piatto, tanto che chi si aspettava una reazione granata almeno di nervi ci sarà rimasto male. Ovvio, quattro giorni non possono bastare a Longo per ribaltare la squadra ma sarebbe stato almeno auspicabile una reazione d’orgoglio dopo quei terribili otto giorni con 15 gol al passivo e il susseguente cambio di allenatore. La conferma arriva al 27′ quando Longo manda a scaldarsi Ansaldi, Meité e il giovane difensore Singo. Ad attendersi una partenza veemente del Toro era forse la stessa Samp: i doriani partono infatti guardinghi, poi però – con il trascorrere dei minuti – alzano il baricentro e iniziano a farsi vedere in area avversaria. Il tutto, va detto, in una mezz’ora abbondante in cui non si vede neppure un tiro in porta: poi Berenguer accarezza di testa per Audero e sul contropiede Ramirez impegna seriamente Sirigu. Il rendimento piatto del Torino stempera anche l’entusiasmo dei tifosi, sconcertati all’intervallo per il solito primo tempo da encefalogramma piatto come dimostra il bilancio dei corner che nel primo tempo si specchia nel risultato: 0-0 con il primo angolo che arriverà al 20′ della ripresa.

La prima gioia di Verdi

Il secondo tempo inizia con un paio di scorribande doriane e con Quagliarella che libera Ramirez a tu per tu con Sirigu bravo a chiudere lo specchio. Poi arriva il gol di Verdi: al 55′ il fantasista ex Napoli è bravo e fortunato a beffare Sirigu con una conclusione sporca di sinistro su lancio di Berenguer. E’ la prima rete con la maglia granata per Verdi: potrebbe essere la svolta della stagione e invece dà la stura alla reazione della Samp.



Samp, tre gol in nove minuti



Bastano nove minuti ai doriani per ribaltare il risultato e chiudere il conto, approfittando di una difesa granata che sembra burro e di una squadra a pezzi atleticamente e lunghissima. Il pareggio arriva al 70′ con Ramirez, che si procura un calcio di punizione dal limite dell’area e si inventa una parabola morbidissima con Sirigu che non può che restare a guardare il pallone infilarsi all’angolino. Passano cinque minuti e ancora il trequartista uruguayano segna il 2-1: dagli sviluppi di una rimessa laterale da sinistra, Quagliarella sistema il pallone con il petto all’ex Bologna, che fulmina Sirigu con un bel sinistro in diagonale. Il Torino non c’è più e al 79′ Quagliarella raccoglie un invito di Linetty e si presenta a tu per tu con Sirigu ma viene ostacolato da Izzo: l’arbitro Valeri non ha dubbi e fischia il rigore, espellendo il difensore. Dal dischetto il capocannoniere della scorsa stagione è implacabile e batte Sirigu per il definitivo 3-1. Finisce con la contestazione del popolo granata nei confronti di Urbano Cairo e della squadra: l’alibi di Walter Mazzarri adesso non c’è più.





