FreddieMeter è il nuovo tool di Google che ti permette di capire se hai la voce uguale a Freddie Mercury, storico frontman dei Queen.

Google ha lanciato un nuovo tool che permette di riconoscere se la tua voce assomiglia o meno a quella di Freddie Mercury. Si tratta del Freddie Meter, uno strumento in in grado di valutare se la tua estensione vocale e il tuo timbro sono simili – se non identici – al frontman dei Queen.

Google afferma che questo metro analizza il tono, il timbro e la melodia per generare un punteggio da 0 a 100. Si può scegliere una delle quattro canzoni dei Queen come parte di l’esperimento, vale a dire Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now, We Are The Champions e Somebody To Love.

Freddie Mercury, hai la voce come lui? Scoprilo con Google

Google ha sviluppato una nuova intelligenza artificiale: uno strumento per capire se si ha la stessa voce di Freddie Mercury. FreddieMeter utilizza la registrazione direttamente su dispositivo, quindi il tuo campione vocale non viene caricato su Internet per una maggiore tutela della privacy.

Se sei un fan di Freddie Mercury, Google – dunque – ti lancia una sfida speciale, mettendo a paragone la tua voce con quella del frontman dei Queen.

Google, Creative Lab e YouTube in collaborazione con Queen, Universal Music Group e Hollywood Records hanno lanciato questo esperimento per tutti i fan del leggendario rocker. Di seguito il video di Bohemian Rhapsody dei Queen:

Freddie Meter: ecco come funziona il tool di Google

Se ti piacciono Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now, Somebody to Love o We Are the Champions, puoi collegarti al microsito del Freddie Meter, appositamente progettato per l’occasione. Una volta scelta la tua canzone preferita di Freddie Mercury, tutto ciò che devi fare è toccare il pulsante Let’s Do It e iniziare a cantare.

Una volta finito di cantare, il FreddieMeter analizzerà attentamente la tua voce, paragonandola a quella di Freddie Mercury analizzando il tono, il timbro e la melodia del cantante. In base ciò, ti verrà assegnato un punteggio compreso tra 0 e 100.

Una volta generata la tua score card, puoi scaricarla e condividerla direttamente dai tuoi account sui social media come YouTube Stories, Instagram, Twitter e Facebook.

Puoi anche sfidare i tuoi amici e altri fan per vedere come si esibiscono. Inoltre puoi fare una donazione presso il Mercury Phoenix Trust nel tuo post.