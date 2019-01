In un incontro con i fan a Bologna, Vasco Rossi ha analizzato, verso per verso, il testo del suo ultimo brano, La verità.

Vasco Rossi spiega La verità ai suoi fan. Il 23 gennaio 2019 si è svolto un incontro tra il rocker di Zocca e il Blascofanclub, riunitosi per l’occasione a Bologna. Si tratta del nono faccia a faccia tra l’idolo e i suoi supporter. Un evento ormai divenuto quasi tradizionale.

Una cinquantina degli iscritti al fan club di Vasco ha potuto così scambiare alcune chiacchiere con il Blasco, che ha nell’occasione spiegato qualcosa in più sul significato del suo ultimo singolo, La verità.

Vasco Rossi, La verità: il significato

Un incontro molto emozionante e intenso, tra chiacchiere, canzoni, autografi e foto ricordo. Il tema principale del faccia a faccia è stata l’analisi dell’ultimo brano di Vasco, La verità, diffuso in radio dal 16 novembre 2018.

Il rocker ha spiegato il testo verso per verso. Il messaggio che nel complesso ha voluto trasmettere con questa canzone è che il concetto di verità va meditato attentamente, e non dato per scontato.

Sui propri canali social Vasco ha quindi voluto ringraziare tutti per la partecipazione, dedicando ai suoi fan queste belle parole: “Sono gli incontri ravvicinati con voi che mi trasmettono il senso di quello che faccio. Oggi ho capito molto. Vi ringrazio per l’affetto e l’entusiasmo“.

Di seguito un video pubblicato su Instagram con alcune immagini dell’incontro:

Vasco Rossi live 2019: la scaletta

E intanto il Blasco ha terminato la scelta delle canzoni in scaletta nei live del 2019 a Milano e Cagliari (data zero a Lignano Sabbiadoro). Lo ha annunciato lo stesso artista sui social: “Ci siamo di brutto, la scaletta è fatta. Il dado è tratto. Chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori“.

Parole che hanno scatenato l’entusiasmo dei fan, anche perché il rocker di Zocca ha confermato la presenza di diverse ‘chicche del passato remoto’, rivisitate però in chiave punk: chissà cosa potrà mai uscire fuori!