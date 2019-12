Con il fallimento di Veneto Banca e della Banca Popolare di Vicenza, quella che un tempo era la locomotiva d’Italia ha assistito alla dissoluzione dei suoi più importanti istituti di credito. Un colpo molto duro per l’identità collettiva del Veneto, travolto da uno tsunami che ha investito famiglie e aziende che hanno perso ogni risparmio nel buco nero del crack. Ora il Teatro Stabile del Veneto ha scelto di portare in scena una profonda riflessione sulla vicenda affidando a Romolo Bugaro il compito di raccontarla con ‘Una banca popolare‘, la nuova produzione dello Stabile del Veneto realizzata in collaborazione con Jolefilm e diretta dal noto regista cinematografico Alessandro Rossetto, che debutta in prima nazionale al Teatro Goldoni di Venezia dal 12 al 15 dicembre.

