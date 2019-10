ROMA – Il Tar del Lazio ha sospeso in via cautelare il provvedimento con cui il ministero dell’Interno il 3 settembre 2018 aveva annullato la protezione per il colonnello Sergio De Caprio, il ”Capitano Ultimo” che arrestò Totò Riina. I giudici hanno accolto il ricorso presentato dal difensore di De Caprio, l’avvocato Antonino Galletti. “Dobbiamo chiedere cosa impedisce di vincere questa guerra a chi ha la responsabilità di condurre la guerra contro la criminalità”, aveva protestato pochi giorni fa lo stesso De Caprio a Cosenza, in una delle occasioni pubbliche che lo hanno visto comparire sempre con il volto nascosto dal passamontagna.

“Ancora una volta il Tar di Roma accoglie le nostre ragioni, addirittura in sede d’urgenza – commenta Galletti, che è presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma – ulteriore testimonianza del fatto che il colonnello De Caprio tuttora vive in una condizione di pericolo concreto ed attuale. Non ci risulta che la mafia sia stata ancora sconfitta e chi si è battuto a lungo contro di essa sacrificando la propria libertà e mettendo a rischio la vita ha diritto di essere tutelato dallo Stato”.

La revoca della scorta, disposta dal Viminale – guidato dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini alle prese con il taglio alle auto blu – aveva suscitato polemiche nel mondo politico, a partire dallo stesso Capitano Ultimo che su Twitter aveva commentato: “I peggiori sono sempre quelli che rimangono alla finestra a guardare come andrà a finire. Sempre tutti uniti contro la #mafia di #Riina e #Bagarella. No #omertà”, definendo la decisione #mobbing di Stato. Per poi tornare a postare poche ore prima della revoca: “Senza scorta come piace a voi”.

Ringrazio le persone, che ancora ragionano con la propria testa e non si fanno manipolare, che partecipano alla propria sicurezza come un popolo. Mi fanno vedere una grandezza che da coraggio e che è il bene più prezioso che abbiamo” #capitanoUltimo https://t.co/6uxkcBH9yv — Capitano Ultimo (@UltimoUMC) October 25, 2019

Tra le prime voci contro la revoca si era alzata quella di Rita Dalla Chiesa che su Facebook scriveva: “La scorta a Saviano sì, e a Capitano Ultimo no?”. Negli ultimi giorni la petizione lanciata su Change.org da volontari perché venisse riassegnata la protezione al colonnello De Caprio ha superato le 89 mila firme.





