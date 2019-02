Vi ricordate di Jack Johnson? Parlo del ragazzo inglese che nel 2016 è diventato noto per aver speso 25.000 € in chirurgia plastica per essere il sosia di David Beckham. Il risultato era pessimo e più che David a me sembrava il fratello di Kim Jong Un.

Nel 2018 Jack ha dichiarato di aver cambiato idea e di voler diventare identico a Brooklyn Beckham.

“Diventare David mi stava costando una fortuna. Così ho deciso di trovarmi degli sugar daddies e adesso ne ho 5. Però non voglio più essere il sosia di David, ora voglio assomigliare a Brooklyn Beckham. David è ovviamente molto attraente, ma ora sta invecchiando e voglio un look più giovane e fresco. Anche uno dei miei chirurghi mi ha detto che sarà più facile essere identico a Brooklyn”.

Negli ultimi 12 mesi però qualcosa è cambiato, Jack ha rivelato di aver deciso di cambiare sess0 e di averlo capito guardando una donna trans al Jerry Springer Show. Il nuovo nome di Jack è ‘Victoria’ e stando alle sue dichiarazioni, per la transizione spenderà circa 21.000€.

Fino a qui nulla di strano, ma la vera bomba Victoria l’ha lanciata in tv, quando ha rivelato di voler diventare la sosia di Victoria Beckham:

“Adoro la moda di Victoria davvero tanto, ho persino portato i suoi tacchi alti costosissimi. Ho risparmiato e speso molti soldi per quelle scarpe. Farò degli interventi al viso e al corpo per essere come lei, ovviamente la prima operazione sarà al seno. Adoro il suo viso e il suo corpo, amo tutto in lei e quando avrò finito diventerò una donna e sarò la sua gemella. Quando ho confessato la cosa alla mia famiglia e ai miei amici, mi hanno supportato e mi hanno detto che sono con me al 100%. Dicono che sono felici se sono felice e che saranno al mio fianco qualsiasi cosa deciderò di essere e fare. Presto inizierò con gli interventi. Il mio obiettivo adesso è quello di assomigliare a Victoria Beckham. Alcune persone già mi criticano, ma io penso solo alla mia felicità. Gli interventi complessivamente costeranno circa 21.000€”.

Ovviamente Victoria ha tutto il diritto di decidere cosa fare del suo corpo e della sua vita. Siamo tutti felici per lei se ha capito di essere una donna, ma quella per i Beckham a me sembra una sorta di ossessione (o business).