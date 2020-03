IL SONNO è imprescindibile per il nostro organismo e le sue funzioni vanno ben oltre il recupero delle energie spese durante il giorno. La, quest’anno il prossimo venerdì, è l’occasione per prendere consapevolezza del fatto che durante la notte dormiamo sempre meno e sempre peggio. In Italia si stima che 9 milioni di persone soffrano di insonnia cronica. A lungo andare, le conseguenze di un cattivo sonno possono essere ben più gravi dell’abbiocco pomeridiano e spaziano da problemi cardiocircolatori all’obesità, passando per disturbi dello sviluppo dei più giovani e predisposizione al diabete. Tuttavia, in una società che va di corsa ed è succube di mail e notifiche a cui rispondere prontamente, finiamo spesso per considerare le ore trascorse tra le braccia di Morfeo come tempo buttato.

