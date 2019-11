Dopo i botta e risposta su social e quotidiani, va in onda a Carta Bianca il primo confronto tv fra i due candidati – il dem Stefano Bonaccini e la leghista Lucia Borgonzoni – al ruolo di governatore per la Regione Emilia Romagna. Secondo le ultime rilevazioni Ixè per la trasmissione di Rai3, il Pd si troverebbe per ora al comando: 34,3%, infatti, la percentuale degli elettori per i dem nelle intenzioni di voto per i singoli partiti. Lega al secondo posto con il 30,9%, terzo il M5S al 10,4%. Seguono Fratelli d’Italia (6%) e Forza Italia (5,1%). Per il sondaggio Ixè, inoltre, Bonaccini incasserebbe la fiducia del 68% degli elettori, mentre il 41% è certo che il dem sarà il prossimo presidente della Regione. 26% chi si affida, invece, a Borgonzoni.

