Maggiore libertà di ricerca e autodeterminazione. Queste, secondo un’indagine commissionata dalla ‘Associazione Luca Coscioni‘ a SWG, le richieste degli italiani sui temi del fine vita, aborto, fecondazione assistita, cannabis, droghe e disabilità. Il campione interpellato, 1000 soggetti, è stato intervistato sugli argomenti al centro del XIV Congresso dal titolo ‘Le libertà in Fiera’, a Bari dal 3 al 6 ottobre.

Il quadro sembra essere chiaro: il testamento biologico è conosciuto dall’83% degli intervistati, ma il 71% ignora le procedure per il rilascio delle Disposizioni anticipate di Trattamento. Per l’84% la causa di questa difficoltà è da legare alla scarsa informazione resa disponibile da parte delle istituzioni. La metà rileva l’assenza di un’adeguata tutela e disciplina giuridica relativamente al fine vita. Aumentano poi i favorevoli a una legge che regolamenti l’eutanasia anche a seguito della storica sentenza della Corte Costituzionale sul caso Cappato/Dj Fabo: il 56% degli italiani è assolutamente a favore di una legge, con un ulteriore 37%, a sostegno di una regolamentazione dell’accesso a determinate condizioni fisiche e di salute. A chiedere l’eutanasia legale è quindi il 93% dei cittadini, un dato mai registrato prima d’ora. Il Congresso, spiegano dall’Associazione, rilancerà le azioni di disobbedienza civile per ampliare le possibilità di scelte al fine della vita e chiederà la calendarizzazione della proposta di legge d’iniziativa popolare per la legalizzazione dell’eutanasia presentata alla Camera a settembre 2013. Ma, fra i temi caldi, non c’è solo l’eutanasia. Ecco, nel dettaglio, i risultati del sondaggio SWG sui temi etici.

