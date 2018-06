L’ultima trovata di Liberato, misterioso cantante dall’identità nascosta, sarebbe un sito dal nome Liberato in the Ocean, dove si vede un count down che lascerebbe presagire un nuovo singolo.

Al centro dei rumors mediatici c’è di nuovo lui, Liberato, cantante napoletano di cui nessuno pare conoscere la vera identità. E a pochi giorni dal suo concerto milanese è apparso online un sito con un misterioso count down. Che sia il tempo che dovremo aspettare per ascoltare un suo nuovo singolo?

Liberato in the Ocean

Potrà non piacere la sua musica, e di certo Liberato ha negli ultimi tempi diviso i pareri del pubblico, situandosi come spartiacque fra chi lo ama e chi, invece, lo odia. Ma se c’è una cosa che tutti (e anche i suoi detrattori) dovrebbero ammettere, è che l’operazione Liberato è senza ombra di dubbio una delle migliori degli ultimi anni, almeno sul piano del marketing.

L’ultima trovata del cantante senza volto è quella di un sito, Liberato in the Ocean, dove si vedono solo uno sfondo arancione, due rose e un count down che pare proprio terminare in concomitanza con la sua data a Milano, che si terrà il 9 giugno 2018. Il sito è ovviamente diventato virale, e i fan hanno incominciato a sospettare che non si tratti soltanto del conto alla rovescia per il concerto. No, sarebbe troppo banale.

Dunque che cosa si nasconde dietro l’oceano arancione di Liberato? Un nuovo singolo o qualche altra sorpresa?

Chi è Liberato?

Tante le teorie sul web, da chi avrebbe ipotizzato che alla fine non sia nessuno, ma una serie di artisti ogni volta diversi chiamati a vestirne i panni, chi addirittura sostiene che dietro al suo nome ci siano artisti del calibro di Calcutta. Sicuramente l’obiettivo non era che questo: parlarne, il più possibile.

Tra i tanti sospettati era poi comparso il nome di Emanuele Cerullo, un poeta napoletano classe 1993, i cui componimenti avrebbero delle convergenze con i testi del cantante. Per ora, però, lo scrittore partenopeo ha sempre negato o sviato le domande, per cui il mistero rimane tuttora irrisolto.

Insomma, lo scopriremo mai davvero chi è? Magari alla fine del count down…

