Nel 1959 Severino Delogu e Giovanni Berlinguer scrissero un libro pubblicato dalla casa editrice Laterza: La medicina è malata. Rileggerlo oggi fa capire quali criteri abbiano animato i costruttori del nostro Servizio Sanitario pubblico, progettato come gratuito, universale e solidale: uno dei risultati migliori della nostra politica. Quanto tale servizio sia prezioso ed essenziale a garantire le persone malate e di quanta fatica si faccia, Regione per Regione, a sostenerne capacità ed efficienza è sotto gli occhi di tutti.

Prevenzione innanzi tutto

Delogu e Berlinguer avevano ammonito sin dal 1959 che il servizio sanitario da loro proposto doveva sobbarcarsi un enorme lavoro di prevenzione delle malattie, diffuso capillarmente sul territorio, in modo che carenze igieniche, diete sbagliate, inquinamento ambientale, imprudenze sul lavoro, non scaricassero sugli ospedali i problemi di una diffusa mancata prevenzione. Non lo abbiamo fatto granché, concentrando sull’attività ospedaliera ogni possibile problema di salute. Sbaglio pericoloso, come si è visto in occasione di questa epidemia. Prevenzione oggi significa mascherine pulite e rinnovate, mani disinfettate dopo che toccano oggetti potenzialmente contaminati, distanza fisica superiore a un metro, igiene rigorosa nei mezzi di trasporto e luoghi comuni.

L’equilibrio psichico

Si tratta di comportamenti che, (basta andare in giro), non sono entrati nelle abitudini di tutti, perché contrastano coi comportamenti abitudinari. Solo i fobici con disturbo paranoideo non fanno altro che pulire dappertutto e lavarsi le mani; gli altri, vivendo normalmente, non ne hanno mai sentito l’esigenza. Dovremmo diventare tutti fobici e paranoici? La domanda non è banale. Ci sono persone per le quali il martellare televisivo e radiofonico di frasi che incitano ad adottare misure di contrasto al Covid-19, stanno vivendo la cosa con malessere crescente. Chi è psicologicamente più fragile sta subendo un eccesso di sollecitazioni, dalle quali ha danni rilevanti sul proprio equilibrio psichico. Perfino la pubblicità ha cambiato toni e modalità di immagini e spot, adattandosi al sentimento comune, innescato dalla pandemia.

Un gioco sociale

Come prevenire il contagio senza farne un ossessione? Trasformandolo in un gioco sociale. Ottima l’idea del copri-mascherina glamour, con disegni, colori, bandiere o slogan che segnalino il desiderio di personalizzare un proprio messaggio sociale, che favorisca l’interazione. Pessima l’idea di portare le mascherine sotto il mento, con aria infastidita, a segnalare un “me ne frego” sicuramente deleterio. La diffusione delle infezioni che registreremo nei prossimi mesi, continuerà a stupirci. Proviamo a registrarle con curiosità, senza fobie, per stare tutti meglio.

