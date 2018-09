Elisa ha rilasciato il suo nuovo singolo, Se piovesse il tuo nome, canzone scritta da Dario Faini, Vanni Casagrande e da Calcutta.

Elisa Toffoli è finalmente tornata con un nuovo, bellissimo ed intensissimo brano: Se piovesse il tuo nome. La canzone, che fra i vari autori vede anche la collaborazione di Calcutta (fresco di Evergreen) è uscita nella mezzanotte fra il 27 e 28 settembre 2018 e anticipa il prossimo album di Elisa, in uscita ad ottobre. Nell’attesa, ascoltiamoci questo suo nuovo meraviglioso brano.

Elisa: Se piovesse il tuo nome, il nuovo singolo

Atmosfera data dal pianoforte, e bastano pochi secondi per rimanere incantati dalla voce di Elisa: «Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste / forse perché di noi non ne parla mai nessuno». Parole dal sapore indie, e che non nascondono di certo la mano di Calcutta. Ma questa è sicuramente una canzone giusta.

Ascoltiamola insieme. Ecco il nuovo singolo di Elisa, Se piovesse il tuo nome.

Quando esce il nuovo album di Elisa?

Si chiamerà Diari aperti il nuovo disco di Elisa, e tutti i fan possono cominciare a gioire. Già, perché la data di uscita è vicina, ed è il 26 ottobre 2018. Il disco rappresenta anche il ritorno sulle scene musicali di Elisa con un album interamente in Italiano, per l’esattezza il secondo dopo L’anima vola, edito nel 2013.

Se piovesse il tuo nome sarà la seconda delle undici tracce inedite, ed è stata annunciata su Instagram dalla stessa Elisa, che ha pubblicato un video con i suoi figli intenti a suonare. Proprio insieme a loro annuncia l’uscita della canzone, una scena sicuramente simpatica e non da tutti, fuori dai canoni e dai cliché delle rock star e di, come si dice nel gergo, se la sente.

Insomma, Elisa è tornata, e presto potremo ascoltare le sue nuove canzoni. Tutti i fan non vedono l’ora… e voi?

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/elisaweb/