Dave Gahan, Shock Collar: il nuovo singolo del cantante dei Depeche Mode con il progetto Humanist.

Nuovo progetto per Dave Gahan. Lo storico frontman dei Depeche Mode si è unito agli Humanist per dare vita a una nuova collaborazione. Shock Collar è il titolo del singolo con Dave che anticipa il nuovo lavoro sulla lunga distanza del collettivo Humanist.

Questo gruppo, guidato da Rob Marshall, vede al suo interno anche Mark Lanegan. Ecco tutti i dettagli su questo progetto che ha entusiasmato il cantante di Personal Jesus.

Dave Gahan, Shock Collar: il video con gli Humanist

Del progetto Humanist fanno parte, oltre a Rob e al già citato Mark Lanegan, anche grandi artisti come Mark Gardener dei Ride, Carl Hancock Rux dei Potishead, John Robb dei Membranes, Joel Cadbury degli Unkle, Ilse Maria, Ron Sexsmith e Jim Jones.

Ecco il primo estratto del nuovo lavoro degli Humanist, che arriverà in digitale e nei negozi il 21 febbraio. Di seguito il video ufficiale di Shock Collar:

Dave Gahan parla degli Humanist

Non è certo la prima volta che Dave si ‘stacca’ dai Depeche Mode per prodigarsi in progetti alternativi, siano essi solisti o in collaborazione.

Del suo lavoro con gli Humanist, l’artista britannico ha parlato così: “Essere chiamato da Rob per prendere parte a questo progetto è stato un vero piacere. A chiedermelo è stato Mark Lanegan e l’idea mi è piaciuta fin da subito. Abbiamo girato il video in un paio di giorni a New York ed è andato tutto esattamente come doveva andare“.

Non sarà probabilmente una collaborazione di lunga durata, ma è comunque un modo per continuare ad ascoltare la voce del cantante inglese in attesa di poter avere novità sui prossimi lavori dei Depeche Mode, discograficamente fermi a Spirit del 2017.



