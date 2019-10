Tiziano Ferro, Accetto miracoli: la nuova verisone del singolo del cantutore di Latina, in collaborazione col pianista Julio Reyes Copello.

Tiziano Ferro ha fatto una grande sorpresa a tutti i suoi fan. L’artista di Latina ha infatti annunciato l’arrivo di una nuova versione del suo ultimo singolo, Accetto miracoli, la splendida ballata che dà il titolo al suo prossimo album.

Ecco tutti i dettagli su questa nuova uscita impreziosita dalla collaborazione di un grandissimo artista della scena internazionale.

Tiziano Ferro: Accetto miracoli con Julio Reyes Copello

La nuova versione del brano di Tiziano arriverà il prossimo 18 ottobre e sarà molto speciale: è infatti registrata in collaborazione con il pianista e compositore Julio Reyes Copello, un vincitore di 8 Grammy che ha lavorato in passato con artisti del calibro di Ricky Martin, Jennifer Lopez e Marc Anthony.

Il brano sarà diffuso in edizione limitata inciso su vinile 45 giri, in sole 1600 copie. E per far salire l’acquolina, il cantautore di Latina ci ha regalato un breve estratto di questa nuova versione di Accetto miracoli attraverso un post pubblicato sul profilo ufficiale Instagram:

Tiziano Ferro: il nuovo singolo

Il nuovo singolo di Tiziano, una ballata malinconica e dolce che si allontana drasticamente dal singolo estivo Buona (cattiva) sorte, è stato apprezzato all’unanimità dalla fanbase del cantautore. Non a caso, ha debuttato in classifica al quinto posto, perdendo poche posizioni la settimana successiva.

Un risultato da non sottovalutare, visto che in questo periodo storico i primi dieci posti della graduatoria dei singoli italiana sono quasi solo appannaggio di generi come rap, trap e reggaeton.

Quale sarà invece il risultato dell’album Accetto miracoli, in uscita a novembre? Per il momento non è dato sapersi, ma è probabile che almeno una settimana in testa alla classifica Tiziano se la regalerà.