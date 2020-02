Francesca Michielin con i Coma_Cose, Riserva naturale: il nuovo singolo della cantautrice di Bassano dal nuovo album.

Terzo singolo estratto dal nuovo album per Francesca Michielin. Il nuovo progetto della cantautrice di Bassano è un lavoro di collaborazioni e s’intitola Feat. Finora è stato anticipato da Cheyenne, in collaborazione con Charlie Charles, e Gange, cui ha partecipato il rapper Shiva.

Il terzo estratto vede invece l’ex star di X Factor con il duo milanese più amato degli ultimi anni: i Coma_Cose. Ecco l’audio di Riserva naturale.

Francesca Michielin: Riserva naturale con i Coma_Cose

Dal 28 febbraio è disponibile online il nuovo singolo della Michielin, Riserva naturale con i Coma_Cose. Il brano è stato presentato in anteprima dalla cantante attraverso un live che avrebbe dovuto essere tenuto in un locale di Milano, ma che è invece stato trasmesso in streaming su Facebook nella serata del 27 febbraio dagli studi Officine Meccaniche.

Questo l’audio di Riserva naturale:

Francesca Michielin su Facebook

Attraverso i social l’artista di Bassano è riuscita a portare ai propri fan le emozioni del live che avrebbe dovuto tenere al Serraglio di Milano il 27 febbraio. Purtroppo il suo concerto è stato cancellato a causa dell’emergenza Coronavirus, ma Francesca non ha voluto rinunciare ai propri progetti.

E così ha deciso di suonare comunque il suo nuovo pezzo, Riserva naturale, presentandolo attraverso una diretta su Facebook che è stata molto seguita. Nei giorni precedenti l’artista aveva scritto: “La musica non si ferma, e neanche noi! Non potremo essere fisicamente insieme, è vero, per questo ho pensato di preparare qualcosa di speciale“.

E i fan hanno ovviamente apprezzato tantissimo questo suo pensiero e la realizzazione di un live streaming che è riuscito a sostituire, almeno in parte, quella che avrebbe dovuto essere una festa al Serraglio.