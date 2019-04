Marzio Favero è un leghista della prima ora: militante del Carroccio fin dal 1995, poi consigliere provinciale e ora sindaco di Montebelluna. Eppure sulle celebrazioni del 25 aprile ha idee molto diverse da quelle del suo partito. Dice che non si può “ridurre il 25 Aprile a una festa della Sinistra”, che sarà lui a organizzare “la cerimonia” nel Comune che amministra e che sì canteràBella Ciao.

“Sono tra gli organizzatori della cerimonia e porterò, come da tradizione, il mio saluto – spiega il sindaco al Corriere Veneto – I valori della democrazia sono stati conquistati attraverso la sofferenza, è nostro compito onorarli”. Dopo la deposizione delle corone d’alloro al monumento per i Caduti, la banda di Montebelluna suonerà prima l’inno nazionale e poi Bella ciao. “A me piace: è divenuta un simbolo della nostra Storia, non vedo perché non si dovrebbe intonare. Francamente, trovo incomprensibili le polemiche: non c’è nulla, nella Festa della Liberazione, che contrasti con i principi per cui si batte la Lega”.