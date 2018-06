“Il porto della mia città non è grandissimo ma è aperto”. Il sindaco di Sapri Antonio Gentile lancia la sfida a Salvini e apre il suo porto. “Da italiano – scrive su twitter – mi scuso con tutti i passeggeri dell’Aquarius. La mia Italia non lascia gente in mare”.

Più diplomatico il sindaco di Salerno, Enzo Napoli: “Innanzitutto la vita delle persone, poi gli “aggiustamenti” politici e diplomatici. C’è un’emergenza in mare e ci sono 630 persone tra cui bambini e donne, alcuni in condizioni di salute precarie che vanno considerate la stella polare di ogni ragionamento, poi si vedrà, ma voglio spiegare che non è una cosa di competenza dei comuni, di de Magistris o di Napoli, è una decisione di Governo e del ministro dell’Interno”.

“Il ministro Salvini – prosegue – si è espresso ad urne aperte, un atteggiamento sbagliato. Ma neanche quello che ha fatto Di Maio che ha dichiarato che i sindaci eletti del Movimento 5 stelle, saranno amici del Governo. Il governo dovrebbe essere amico di tutti, senza raccomandazioni. Salvini ha messo in crisi però i rapporti con la Tunisia – dichiara ancora Napoli, facendo un’analisi di ciò che succede a livello nazionale – rapporto che consentiva un mediazione con i problemi dell’immigrazione, con una gaffe. Spero che si recuperi in termini diplomatici, ma anche a livello europeo Salvini sta spostando l’asse. Sono questioni particolarmente delicate e complicate. Ma noi abbiamo un’arma che non è quella delle guerre o dei blocchi navali, ma quella della diplomazia e delle politiche europee. Il problema delle frontiere è un problema dell’Europa non dell’Italia. Bisogna lavorare molto su questo senza distruggere i rapporti”. Poi Napoli conclude: “Sono fatti delicati, non possiamo andare con la zappa e con le ruspe, bisogna avere molta intelligenza politica per fare in modo che le cose vadano a buon fine e non in 15 giorni. Noi siamo disponibili a tutto, abbiamo accolto con grande disponibilità centinaia di persone nel nostro porto, non ci tireremo indietro. Ma da questo punto di vista ci sono competenza che vanno al Ministero, chi decide sulla disponibilità è il Ministero delle Infrastrutture e dell’Interno, ovvero Salvini e Toninelli, ma neanche su questo hanno trovato una quadra, siamo in una situazione di totale confusione, ma spero che non ne paghino le pene i 600 disperati che galleggiano ancora nel mare”.