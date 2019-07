Biondo il prossimo 16 agosto avrebbe dovuto tenere un concerto a Lucera, un paese in provincia di Foggia, ma appena si è accorto che il sindaco che avrebbe dovuto ospitarlo aveva nei suoi confronti dei pregiudizi, il rapper ha deciso di annullare tutto.

Il post pubblicato dal sindaco, tale Antonio Tutolo (eletto da una lista civica) è effettivamente di pessimo gusto anche se lo ha fatto citando il film Il buono, il brutto e il cattivo di Sergio Leone.

Ecco la scena incriminata:

Il post non è sfuggito al rapper, che l’ha successivamente pubblicato nelle sue Stories di Instagram, comunicando l’annullamento del concerto:

Poi si è (giustamente) sfogato:

“Abbiate rispetto per chi lavora e impiega tempo e amore nel fare ciò che fa, che sia un cantante, un professore o un qualsiasi altro mestiere. Non è tutto facile come sembra, né per noi né per voi. Dietro ogni nostra creazione c’è impegno, passione e spesso anche tante paranoie. Essere personaggi pubblici non dà il diritto di offendere gratuitamente la nostra persona, in particolare se ricopri una carica così importante per il tuo paese. Siamo umani, persone normali e sensibili come voi”.