Gallarate, il sindaco paga il biglietto e manda i profughi a Milano: scontro con la giunta Sala

Il sindaco di Gallarate, il leghista Andrea Cassani, che paga il biglietto del treno ad alcuni migranti a cui non è stata accettata la domanda d’asilo: è iniziata così una nuova polemica sulla gestione dei rifugiati. Una sessantina di rifugiati sono stati trasferiti ieri da un centro in chiusura a Gallarate (Varese) al centro di Bresso, nel milanese.

Dodici di loro – a cui non è stata accettata la richiesta di asilo – però non erano inclusi e alla fine Cassani ha dato loro 90 euro, quindici a testa, per comperare un biglietto di treno per Milano. Il sindaco ha spiegato che una cifra analoga è arrivata da Kb srl che gestiva il centro in chiusura. Ma il provvedimento, piuttosto inedito, ha scatenato le proteste da parte di Milano. “È una modalità allucinante” era stato il primo commento dell’assessore Pierfrancesco Majorino che guida le Politiche sociali di Milano.

A queste parole Majorino ha aggiunto poi: “Attendiamo fiduciosi che la prefettura si faccia immediatamente carico della gestione dell’accoglienza

dei migranti mettendo ordine e che il sindaco di Gallarate ci chieda scusa”. In un post su Facebook l’assessore dice che il Comune è riuscito a intercettare alcuni dei migranti in arrivo da Gallarate, “per evitare che divengano dei nuovi senzatetto”, e che verranno ospitati in strutture d’emergenza. Majorino conclude il suo post così: “Ricordo a tutti che siamo di fronte a persone. Non a un pacco da spedire da una parte all’altra del Paese”.