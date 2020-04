Pinguini Tattici Nucleari, Ridere: il nuovo singolo della band bergamasca guidata da Riccardo Zanotti.

I Pinguini Tattici Nucleari hanno rilasciato un nuovo singolo. A distanza di oltre due mesi dalla sanremese Ringo Starr, che li ha fatti conoscere al grandissimo pubblico, la band bergamasca ha lanciato un nuovo brano dall’album Fuori dall’hype Ringo Starr, la versione deluxe dell’album precedentemente pubblicato nel 2019.

Andiamo a conoscere tutti i dettagli su questo brano che esce in un momento particolarmente difficile per la città d’origine del gruppo rivelazione di Sanremo 2020.

Pinguini Tattici Nucleari: Ridere

Nei giorni in cui Ringo Starr, il loro brano di Sanremo, ha raggiunto il traguardo del disco di platino, i Pinguini hanno deciso di lanciare un nuovo singolo.

Spiega al riguardo Zanotti: “A un certo punto della vita due persone si lasciano, ma il cane che hanno adottato insieme continua ad esserci, così come la cronologia delle ricerche fatte insieme su internet, gli oggetti comprati durante i viaggi, le gag della serie tv sulla quale si rideva insieme fino alle lacrime… Ci sono tante cose che testimoniano l’esistenza di una relazione, e con esse la sua importanza, e che tra i singhiozzi fanno un po’ ridere“.

Ecco l’audio ufficiale, in attesa del video che potrebbe arrivare nei prossimi giorni:

Il significato del testo di Ridere

Come spiegato dallo stesso leader della band bergamasca, Ridere racconta di una storia d’amore e di tutto quello che la sua fine lascia in noi. Come quelle piccolezze della quotidianità che non se ne vanno dalla mente quando una storia finisce, e che però dopo qualche tempo possono far ridere, o almeno sorridere.

Quei piccoli attimi di felicità che sembrano privi di significato, persi nel marasma della routine, ma che invece rendono una storia degna di essere vissuta. E che per questo ci fanno capire che, nonostante la sofferenza e l’epilogo negativo, nessun amore vero va rinnegato, anche quando è finito.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pinguinitattici

