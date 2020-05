Il Segreto è ufficialmente finito.

La storica soap opera spagnola (che si intitola in realtà El secreto de Puente Viejo) ha chiuso ufficialmente dopo oltre 9 anni di attività. L’ultima puntata in Spagna è stata trasmessa ieri con un finale che ha visto *spoiler* la morte di Donna Francisca.

La donna muore in seguito ad un’esplosione (provocata da Don Filiberto) al fianco del suo Raimundo, morto sul colpo. E’ infatti Donna Francisca a chiudere definitivamente la soap opera grazie agli ultimi istanti della sua vita, dove ripercorre i 9 anni de El Secreto de Puente Viejo.

“Dicono che quando si muore tutta la vita passi davanti agli occhi in un istante. […] In un istante siamo diventati un mito che si è trasmesso come un sussurro tra le generazioni, noi e il nostro amore eterno siamo il vero segreto di Puente Viejo. La leggenda dice che viviamo qui dove un tempo fummo tanto felici”.

Nelle immagini finali del ricordo di Donna Francisca vediamo infatti i vari protagonisti della soap, da Tristan a Pepa, passando per Bosco, Soledad, Juan, Gonzalo e molti altri.

Un finale già chiacchierato lo scorso febbraio, quando venne annunciata la sospensione della soap.

“Come riportato dalla casa di produzione Boomerang Tv e ripreso anche da DavideMaggio.it, “tutte le storie della telenovela verranno chiuse, in modo tale da non lasciare nessun buco narrativo e diversi personaggi storici ritorneranno in scena per salutare in maniera dignitosa“.

Debuttato in Spagna nel 2011, Il Segreto è approdato in Italia nel 2013 ottenendo fin da subito un incredibile successo con picchi di 5 milioni di spettatori in prima serata ed il 30% di share nel pomeriggio. Considerando che l’Italia è indietro alla Spagna di circa 140 episodi, Il Segreto terminerà su Canale 5 presumibilmente verso la fine del 2020″.