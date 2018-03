Offerte in primo piano >> eBay <<

Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Steve Mnuchin, è stato ospite di Tim Cook per una visita ufficiale al nuovo campus Apple Park.

Mnuchin ha fatto un tour dell’Apple Park accompagnato da Tim Cook. Chi analisti esperti in politica americana hanno malignamente fatto notare che, nella foto ufficiale, Tim Cook non sembra particolarmente entusiasta della visita, probabilmente a causa del rapporto contrastante con diverse decisioni dell’amministrazione Trump.

In una dichiarazione ufficiale, il Segretario al Tesoro ha ringraziato Apple per i 350 miliardi di dollari che l’azienda investirà nel paese entro 5 anni.

Apple creerà anche 20.000 nuovi posti di lavoro e spenderà 30 miliardi di dollari per assumere nuovi dipendenti nell’attuale Apple Park e per l’apertura di un nuovo campus. Questo nuovo campus annunciato oggi da Apple ospiterà inizialmente gran parte del supporto tecnico per i clienti. L’ubicazione sarà resa nota nei prossimi mesi.

Più di 10 miliardi di dollari di spese in conto capitale previste da Apple saranno investiti in data center negli Stati Uniti, con l’apertura di una nuova struttura a Reno, in Nevada.

Apple ha anche intenzione di investire nuove somme di denaro nell’istruzione, per aiutare le persone ad imparare il codice e a creare app iOS utilizzando Swift.