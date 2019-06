“Siamo giunti alla fine di stagione intensa, complicata ma molto vivace. Trentadue puntate insieme, una media di più di 3,8 milioni di spettatori, che è davvero enorme. Grazie di cuore a tutti quelli che ci hanno seguito e hanno creduto in noi”. E’ il saluto di Fabio Fazio nell’ultima puntata di ‘Che Tempo Che Fa’ su Raiuno. “Sembra che l’anno prossimo ci ritroveremo su Raidue. Al momento -ha aggiunto- devo dire la verità ho avuto un invito serio da Rai YoYo, mi hanno veramente invitato e vi ringrazio per questo. Se sarà Raidue si tratta di schiacciare un tasto del telecomando, non è una cosa complicata. L’importante è avere sempre la possibilità di crescere, di divertirsi, di inventare, l’importante è essere considerati una risorsa e non un problema. Il luogo non conta”, ha concluso Fazio.

Fonte