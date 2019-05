Zerocalcare è l’ultimo ad aver dato forfait. Attraverso Twitter, ha fatto sapere che anche lui non parteciperà al ‘Salone del Libro’ di Torino dal 9 al 13 maggio. “Ciao, in effetti ho annullato tutti i miei impegni al Salone del Libro di Torino, sono pure molto dispiaciuto ma mi è davvero impossibile pensare di rimanere 3 giorni seduto a pochi metri dai sodali di chi ha accoltellato i miei fratelli, incrociarli ogni volta che vado a pisciare facendo finta che sia tutto normale” si legge nello screenshot della chat con il suo correttore di bozze, perché per raccontare la decisione, scrive nel tweet Michele Rech, “non mi bastano 140 caratteri a spiegarla”. La polemica nasce dall‘annunciata presenza della casa editrice AltaForte, vicina a CasaPound, che al Salone presenterà la biografia, firmata da Chiara Giannini, del vicepremier e ministro dell’Interno Salvini ‘Io sono Matteo Salvini. Intervista allo specchio’.

Fonte