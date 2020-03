“Decisione senza precedenti”

– Il rugby italiano alza bandiera bianca. La palla ovale nostrana chiude i battenti con largo anticipo non vedendo una via d’uscita all’emergenza sanitaria internazionale dovuta al coronavirus. La Federazione ha, infatti, deliberato la sospensione definitiva della stagione 2019-2020 e stabilisce anche la mancata assegnazione dei titoli di Campione d’Italia previsti dai regolamenti e, al tempo stesso, di tutti i processi di promozione e retrocessione.

La Federugby ha anche stabilito che la ripresa dell’attività per la stagione 2020/21 sarà successivamente disciplinata dal Consiglio federale. “Nell’assumere una decisione che non ha precedenti – si legge in una nota – il Consiglio ha tenuto in massima considerazione i valori fondanti del rugby italiano e il loro attivo impatto sulla società civile e sui club, nell’intento di tutelare la salute e il futuro dei giocatori di rugby di ogni età e livello del nostro Paese, delle loro famiglie e delle loro comunità; mostrare come il rugby sia pronto a rispondere eticamente alle condizioni complessive del Paese, duramente sfidato sul piano sanitario ed economico dalle vicende epidemiche; consentire ai club di ogni livello di operare in regime di chiarezza rispetto alle attività previste nei prossimi mesi”.

“Scelta per la tutela di tutti”

La nota sottolinea che “l’attenzione della Fir è rivolta a società, giocatori, tecnici e staff, dirigenti, direttori di gara e, più in generale, a tutte le componenti del nostro movimento e che, nella prospettiva di una loro tutela, nelle prossime settimane saranno varate misure di sostegno straordinarie, in coerenza con le indicazioni di Governo, Coni, organi internazionali, con l’esigenza del mantenimento di una sostenibilità complessiva del bilancio federale”. Una nuova riunione del consiglio federale della Fir è stata già convocata per mercoledì 1 aprile 2020.

La Fir sarà seguita da altre federazioni?

Uno scenario assurdo, catastrofico, che potrebbe avere seguito anche in altri sport. La Federugby è la prima ad essersi arresa all’emergenza, ma il timore è che non sarà l’unica. E’ ancora presto per dirlo, ma la sensazione è che ben presto altre federazioni saranno costrette a seguire, loro malgrado, questo esempio. Stagione finita e non assegnazione del titolo, scenario da tempi di guerra. Fin qui tutti stanno cercando quella luce in fondo al tunnel che stenta a vedersi, c’è chi spera di poter riprendere per maggio, chi valuta scenari peggiori e spera di ripartire in estate. La realtà è che nessuno sa davvero quando tutta questa emergenza internazionale avrà fine. L’unica cosa certa è che le federazioni dei vari sport stanno perdendo miliardi di euro ogni giorno e questa crisi si protrarrà anche dopo la fine dell’emergenza.