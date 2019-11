MADRID – Ora c’è anche l’ufficialità. Luis Enrique torna alla guida della Spagna. A Robert Moreno, ct fino a ieri, non è bastato qualificarsi agli Europei del 2020 in anticipo e senza sconfitte, perché la Federcalcio spagnola ha deciso di affidare nuovamente la panchina della Roja all’ex allenatore di Roma e Barcellona, che si riprende le Furie Rosse dopo la morte della figlia Xana. Luis Enrique, già sulla panchina della Nazionale dal 9 luglio del 2018, si era dimesso il 19 giugno di quest’anno, a 11 mesi dal suo incarico, proprio per stare vicino alla figlia di 9 anni, malata di un tumore alle ossa.

La rabbia di Moreno

Una notizia, già anticipata ieri da ‘Cadena Cope’ prima della vittoria della Spagna per 5-0 sulla Romania, che ha fatto il giro del mondo. Moreno, promosso da vice a Ct dopo l’addio di Luis Enrique, si era sempre detto pronto a fare un passo indietro e che sarebbe stato felice di ridare la panchina all’ex Barcellona, ma secondo la stampa spagnola non ha gradito i modi della Federazione che lo ha tenuto all’oscuro di tutto. Ieri non ha voluto parlare in conferenza stampa e, riferiscono i media iberici, ha salutato i giocatori (anche per loro scena muta a fine partita) in lacrime.

Le critiche della stampa alla Federazione

Oggi, però, il presidente federale Josè Luis Rubiales incassa le critiche compatte della stampa, ma anche di ex giocatori, allenatori e in generale degli addetti ai lavori. ‘Marca’ definisce un “circo” l’ambiente che circonda la Roja. In molti hanno paragonato quel che sta accadendo in queste ore, al terremoto esploso a Krasnodar nel giugno del 2018 a poche ore dal debutto al Mondiale: in quel caso fu esonerato Lopetegui e la nazionale venne affidata a Hierro. Il motivo? L’annuncio del Real che ufficializzava l’ingaggio del ct, un affronto per la Federazione spagnola che decise di licenziare il commissario tecnico a poche ore dall’esordio nella kermesse iridata, un’avventura che poi si rivelò fallimentare.







Fonte