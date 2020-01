Tosca a Sanremo 2020 con Ho amato tutto: il grande ritorno di una ex vincitrice dal talento smisurato.

Il Festival di Sanremo 2020 presenta un cast variegato con artisti mainstream e giovani pronti a prendersi il loro posto tra i Big. Ma all’interno dei 24, c’è una concorrente che fa categoria a sé. Stiamo parlando di Tosca. Un talento straordinario che ha in passato vinto il Festival ma che si è sempre mantenuta più vicina al mondo della musica etnica e colta che a quello del pop commerciale.

Una scelta di vita che l’ha portata per anni a rimanere lontana da un certo giro. Quel che è sicuro, però, è che il suo ritorno sul palco dell’Ariston non può che portare un innalzamento del livello qualitativo della kermesse. E anche quel tocco di classe che forse al cast di quest’anno mancava.

Tosca: Ho amato tutto

Brano scritto e musicato da Pietro Cantarelli, Ho amato tutto segna il grande ritorno della cantante romana sul palco dell’Ariston. E si tratta di un pezzo che ci saremmo potuti aspettare in questa edizione solo da un’artista come lei.

Un brano dalle atmosfere classiche e jazzistiche che ci riportano indietro nel tempo e accompagnano splendidamente la voce immensa di una delle interpreti di maggior talento che ancora abbiamo in Italia.



Tosca a Sanremo

La prima volta di Tosca al Festival è stata direttamente tra i Big nel 1996. In quell’edizione molto controversa conquistò la vittoria con lo splendido duetto con Ron Vorrei incontrarti fra cent’anni. Un trionfo che venne ‘sporcato’ dal caso La terra dei cachi. Secondo alcuni, infatti, il presentatore di quell’edizione, Pippo Baudo, avrebbe spinto per truccare i risultati finali e far vincere Tosca e Ron ai danni di Elio e le Storie Tese. Una querelle che comunque nulla toglie ai meriti del cantautore di Dorno e della cantante romana, che non può essere considerata una meteora del Festival.

La seconda volta dell’artista sul palco dell’Ariston è arrivata l’anno dopo, nel 1997, con il brano Nel respiro più grande. La sua terza e finora ultima volta è stata invece nel 2007, quando ha preso parte alla kermesse con Il terzo fuochista, brano scritto da Massimo Venturiello.

Questo l’audio ufficiale di quest’ultimo pezzo:

