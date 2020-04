Il ritorno del complottismo No Vax al tempo del Coronavirus

CINQUE like per un video condiviso. La bacheca Facebook di Michele Ghiglianovich, vicesindaco leghista di Aviano in provincia di Pordenone, è una lunga sequenza di frammenti televisivi e interventi dalla forte connotazione complottista. Collaboratore della testata online Polizialocale.com, si è recentemente schierato pubblicamente contro i vaccini in generale e contro quello anti Coronavirus in particolare, quando e se diventerà disponibile. “Non fate il vaccino quando uscirà… metteranno di tutto dentro per farci diventare degli zombie”. La frase non è sua in realtà, ma di un altro utente che ha condiviso un video venato di dietrologia sulle grandi manovre che le case farmaceutiche starebbero mettendo in atto. Non è l’unico messaggio del genere, altri mettono in guardia dai vaccini antiinfluenzali per l’autunno, senza rendersi conto che chi insiste su quel punto lo fa sapendo che ad inizio inverno per la sanità italiana sarà un problema individuare i primi segni di focolai infettivi mentre circola anche l’influenza.

Il post del vicesindaco ad Aviano ha scatenato polemiche sia fra i cittadini sia in giunta. Gli tengono compagnia altre voci che si stanno alzando sui social per opporsi alla cura del Coronavirus. Noto il caso della parlamentare ex M5s Sara Cunial, la stessa fermata dalla polizia mentre si dirigeva ad Ostia per una giornata in spiaggia in piena quarantena. Al no ai vaccini, ha affiancato il no alle nuove reti per le telecomunicazioni 5G, no ai fitofarmaci, alle Olimpiadi, alla “reclusione” degli italiani in casa per proteggerli dal Coronavirus e infine no alla sperimentazione di un vaccino contro il Covid-19. Su Facebook la parlamentare afferma di voler approfondire il “legame tra il virus e i vaccini”. Un legame che, secondo lei, sarebbe evidente proprio nelle province di Brescia e Bergamo dove “queste vaccinazioni sono state ampiamente somministrate”.

Parlare di fenomeno è esagerato, però di segnale di allarme forse specie nella prospettiva dell’arrivo di un vaccino anti Coronavirus. Al Laboratorio di Data Science and Complexity della Ca’ Foscari di Venezia, dove per primi hanno individuato le “camere di eco” sui social network, comunità online dentro le quali finiscono per prevalere le tesi più estreme sempre dello stesso segno, dicono da anni che la crisi di fiducia nelle istituzioni e nelle fonti accreditate di informazione genera fra le altre cose anche fenomeni come il complottismo. Non si ferma mai su una singola argomentazione, ma passa dall’una all’altra senza soluzione di continuità. Poco importa poi che il male si incarni nel finanziere George Soros, nei vaccini o ancora in chi crede nella curvatura terrestre e nelle presunte fandonie della Nasa.

Il movimento dei terrapiattisti, secondo una ricerca della Texas Tech University, sarebbe stato spinto in un primo momento dagli algoritmi di suggerimento dei contenuti di YouTube. Mirano a conquistare l’attenzione delle persone e associano video ritenuti simili per argomento in base ai gusti di segmenti specicifi di pubblico. “Se una certa tipologia di spettatore ha guardato filmati che mettono in dubbio lo sbarco sulla Luna, propone quelli sulla teoria della terra piatta finendo per diffonderli”, aveva spiegato Alex Olshansky, uno dei ricercatori della Texas Tech University. Risultato: da fenomeno del tutto marginale online nel 2007, il terrapiattismo stando a Yougov ha fatto strada e nel 2018 si è arrivati ad un 7 per cento di americani che dubitava della forma del nostro pianeta.

Da quando scoppiò il caso del terrapiattismo anche in Italia, marzo del 2019, i colossi della Silicon Valley sono corsi ai ripari bloccando progressivamente contenuti discutibili e disinformazione di carattere distopico e hanno continuato a farlo nell’era del Coronavirus. Google, e Facebook, e di conseguenza anche YouTube e Instagram, hanno messo in campo sezioni dedicate alla pandemia con fonti ufficiali e una continua verifica dei contenuti pubblicati dagli utenti. Ma non è una battaglia facile da vincere. Solo Facebook ha nel mondo 2,4 miliardi di utenti dei quali 37,4 milioni sono in Italia, stando ai dati di Audiweb. E non esiste alcuna intelligenza artificiale che sia capace davvero di distinguere la semantica. Molte cose quindi sfuggono.

Certo, verrebbe da dire che gli algoritmi di Facebook potrebbero fare di meglio su affermazioni come “Poi ci sarà l’introduzione di una vaccinazione globale che vi ucciderà se la accetterete”, o ancora “Questa vaccinazione sarà un veleno e verrà presentata nell’ambito di un piano di assicurazione sanitaria mondiale”. Sono messaggi condivisi sempre da Michele Ghiglianovich il 13 aprile, dunque in piena pandemia, ma di nuovo non sono suoi. Provengono da un sito che si propone come bacheca di “Messaggi dalla Santissima Trinità e Madre della Salvezza a Maria della Divina Misericordia” vanno dal 2012 al 2017. Insomma, profezie No Vax.

Nel frattempo, in Inghilterra, c’è chi dà fuoco alle torri del 5G o attacca verbalmente i tecnici che posano i cavi della fibra ottica con la convinzione che dietro la diffusione del Covid-19 ci siano le tecnologie per la telecomunicazione introdotte fra l’altro anche a Wuhan, dove c’è chi crede che il Coronavirus sia stato fabbricato il laboratorio. E’ successo a Liverpool, Birmingham e Melling ad inizio aprile. Da più parti ci si è lanciati a smontare la bufala, a sottolineare come l’Istituto superiore della sanità abbia contestato la pericolosità del 5G, ma serve probabilmente a poco perché il punto, come sottolineano alla Ca’ Foscari, non è tanto nell’oggetto in sé.

Nell’indagine del Cnr sul tempo degli italiani passato in quarantena condotta da Antonio Tintori, su oltre 100mila persone, e pubblicata pochi giorni fa, si legge: “Se dunque si evidenzino comportamenti responsabili e che possono indurre a pensare che questo nostro particolare momento di vita stia offrendo stimoli per imparare a informarci con crescente attenzione verso l’attendibilità e l’autorevolezza delle fonti, almeno finora resiste però ancora l’atteggiamento che potremmo definire “complottista” e per il quale il 35% degli intervistati ritiene che in rete possa leggersi ciò che i notiziari, deliberatamente, ci nascondono”. Con una aggravante: tutto quello che vediamo online è nulla rispetto a ciò che viene condiviso sulle chat, da WhatsApp che da noi ha 33,8 milioni di utenti, fino a Facebook Messenager che ne ha 22,6 milioni o Telegram che raggiunge 12,5 milioni di cittadini. E su quei canali non c’è verso di sapere cosa sta succedendo.





Fonte