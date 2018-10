I Def Leppard hanno annunciato una data a Milano nel 2019 con i Whitesnake. Ecco tutte le info sui biglietti.

I Def Leppard tornano in Italia. Una notizia attesa per tanti anni dai fan della band di Sheffield. Sono infatti ben 13 anni che i Def Leppard non suonano nei nostri confini: quasi un’eternità. La lunga attesa è stata però ben ripagata. Il grande evento che porterà la band a Milano nel 2019 avrà infatti un ospite molto speciale: i Whitesnake, la band capitanata dal mitico David Coverdale.

I Def Leppard a Milano nel 2019 con i Whitesnake

La data scelta per il ritorno dei Def Leppard in Italia è la seguente: il 19 giugno 2019. La location è un classico di Milano: il Mediolanum Forum di Assago. L’appuntamento italiano si inserisce in una tournée europea che vedrà sia i Def Leppard che i Whitesnake impegnati in grandi festival rock e metal del Vecchio Continente, come il Download (con Slipknot, Tool, Slash e altri…) e il Rock Am Ring (insieme a Lynyrd Skynyrd e Tesla).

La band di Hysteria festeggerà così un anno magico. I ragazzi di Sheffield sono infatti freschi di nomina per la Rock & Roll Hall of Fame, e stanno per pubblicare due raccolte: The Story So Far: The Best of Def Leppard (che includerà una nuova versione di Personal Jesus dei Depeche Mode) e Hysteria: The Singles.

Def Leppard a Milano: i biglietti

I ticket per poter assistere al grande show dei Def Leppard e dei Whitesnake sono in vendita dal 25 ottobre 2018 alle ore 10. Il prezzo è di 65€ più prevendita. Vista la grande attesa dei numerosissimi fan dei Leppard (band da oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo), ma anche dei tanti aficionados dell’ex Deep Purple David Coverdale e i suoi Whitesnake, è certo che i biglietti andranno a ruba! Siete pronti per acquistare l’ambito tagliando?

Nel video un live di Hysteria dei Def Leppard con la partecipazione di Taylor Swift:

