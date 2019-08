Il ribaltone di agosto, Conte e l'Inter più vicini alla Juve

ROMA – Tutto a posto e niente in ordine. Juve, Napoli, Inter, Milan e Roma sembrano volerci dire che non tutto è scritto, previsto e scontato come pensiamo. E che almeno in estate si potrebbe pensare se non a un ribaltone quantomeno all’inizio di un nuovo corso del calcio italiano. E’ solo un’ipotesi, certo, forse addirittura un azzardo, ma il calcio d’agosto è fatto apposta per estremizzare pregi e difetti e magari fare impazzire la maionese in lavorazione. La foto del momento dice Juve ferma, Napoli affaticato, Inter in forte rialzo, Roma sorpresa, Milan in stand by. Un rimescolamento delle graduatorie come le conosciamo oggi.

La trasformazione dell’Inter è un asso giocato pesantemente all’ultima mano di briscola. Zhang ha messo 200 milioni fino a ora, Marotta li ha spesi, Conte ha dato al tutto un senso e soprattutto un gioco verticale, aggressivo, meno titubante, corsa e carattere. L’Inter deve ancora inserire Lukaku e il suo mercato potrebbe non essere finito qui. Se davvero Marotta riuscisse a scambiare Icardi con Dybala, oppure a inserire Milinkovic a centrocampo farebbe fare un ulteriore grande scatto in avanti all’Inter. E siccome sul mercato si continuerà a giocare pesante non è da escludere nulla. Anzi, forse il bello deve ancora venire.

Antonio Conte

La crescita dell’Inter è contemporanea all’impasse della Juve. Che ha un problema di crescita, Maurizio Sarri non è un allenatore comune, è travolgente, condizionante, assoluto, ha bisogno di essere accettato come leader, è stato prima di tutto un avversario acido per cui ha davanti un muro di diffidenza, stanno tutti col fucile puntato, lavora su una Juve galattica ma in continua trasformazione, addirittura obesa di campioni. Anche se il problema non sono singolarmente Dybala, Higuain, Mandzukic & C: è aver speso, ingaggiato grandi calciatori a raffica, fatto contratti che poi ti legano i polsi condannandoti quindi all’ingestibilità attuale. Difficile, quasi impossibile disfarsene, se non svendendoli o quasi, il mercato ti mette inevitabilmente a nudo. Oggettivamente Agnelli sta costruendo una nuova grande Juve sul modello del Real di Florentino Perez, può vincere davvero tutto e giocare forse il calcio più spettacolare al mondo, ma che rischia anche di essere fragile, instabile e dover attraversare un lungo periodo di assestamento e trasformazione. Anche se nessuno vuole più aspettare e la Champions è sempre lì, una sirena affascinante e pericolosa. Praticamente è la legge del contrappasso: oggi è scritto che la Juve debba macerarsi dentro e rinascere con sofferenza.



Anche il Barcellona ha bruscamente interrotto la luna di miele estiva del Napoli di De Laurentiis, ma Napoli e i suoi tifosi sono abituati a una gestazione travagliata, fatta di alti e bassi. Al di sotto della Juve perdere e trovare ostacoli è un po’ più normale, tutto potrebbe risolversi con un James Rodriguez, un Lozano, un Icardi o anche solo un Llorente in più. Se lo scudetto si dovesse assegnare bruscamente oggi l’Inter avrebbe molte più chances di quante ne avrebbe nel maggio 2020. E forse non è solo il caldo d’agosto.





Fonte