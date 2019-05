Il riassunto della seconda puntata di All Together Now, il game show musicale condotto da Michelle Hunziker e J-Ax.

Dopo aver rotto il ghiaccio la scorsa settimana, con ascolti tutto sommato buoni (ma tante critiche sul web), All Together Now si è riproposto anche questa settimana come uno show con poco talento e molti momenti di spettacolo puro.

Andiamo a scoprire chi sono i semifinalisti che hanno trovato la qualificazione in questo secondo appuntamento.

All Together Now: la seconda puntata

Si comincia subito con diversi concorrenti che attirano l’attenzione del pubblico. Tra questi, il trio ‘Ci piace mangiare’, che promuove l’arte anche per le over 44 (di taglia). Ma la più sorprendente è Mirella Piazza, una grande fan di Vasco Rossi che lo omaggia in tutto, imitandolo alla perfezione.

Aprezzatissimo dal muro è Gregorio, un ragazzo di Napoli che si esibisce sulle note di Dedicato a te dei Matia Bazar, conqistando ovviamente Silvia Mezzanotte. Alla fine della prima manche sul podio ci sono proprio Gregorio, Michele e Samantha. Il primo passa alle semifinali. Testa a testa tra Michele e Samantha, ma alla fine il muro propende per quest’ultima.

J-Ax

La seconda manche

Non ci si può sedere sugli allori. Dopo l’apparizione di Fabio Rovazzi la gara prosegue, e sul palco arriva Luca, un diciannovesse che imita alla grande Barry White e conquista 95 giudici. Bene anche Federica Benci, che con Don’t Worry Bout a Thing di Stevie Wonder ne conquista 84.

Si arriva così alle fasi carde dello show, con gli spareggi. Uno dopo l’altro, i concorrenti tornano sul palco per sfidarsi a colpi di note. Gregorio e Samantha si godono lo show, consapevoli di avercela già fatta, così come Luca. Per gli altri è invece un testa a testa insidioso, dal quale alla fine escono vincitori Federica e Matteo con il suo rock and roll travolgente.

Sono loro i nuovi cinque semifinalisti di All Together Now, che anche questa settimana vede calare il suo sipario dopo diverse ore di musica e follia.

Di seguito l’esibizione di Federica: