Il riassunto della terza puntata di All Together Now, il game show musicale condotto da Michelle Hunziker e J-Ax.

All Together Now, il game show con un ‘muro’ di cantanti, è giunto alla terza puntata. Dopo i buoni risultati in termini di audience dei primi due appuntamenti, il nuovo varietà musicale con Michelle Hunziker e J-Ax ha dovuto duellare stavolta direttamente con il talent di Rai 2, The Voice of Italy.

Andiamo a scoprire insieme cos’è successo in questa nuova puntata dello show, che ha riservato a tutti una grande sorpresa…

All Together Now: il ritorno di Dennis Fantina

Incredibile ma vero, uno dei concorrenti della terza puntata è stato un volto noto della televisione italiana, almeno per chi ha vissuto i primi anni Duemila. Sul palco si è presentato infatti Dennis Fantina, il vincitore della prima edizione di Amici di Maria De Filippi, all’epoca chiamato Saranno Famosi.

L’artista ha raccontato la sua storia, affermando che dalla sua vittoria è passato del tempo, ha avuto due bambini e ora è disoccupato. Vive di musica e per la musica, ma un po’ di soldi gli farebbero comodo. Con la sua versione di All Night Long di Lionel Richie ha ovviamente conquistato tutti, raggiungendo un posto in semifinale.

Michelle Hunziker

Il riassunto della terza puntata

Non solo Dennis. A vincere un posto in semifinale sono stati nella prima manche Manuel Colecchia, che ha ottenuto ben 99 punti, e nella seconda manche Desiree Bert, che raggiunge lo stesso risultato.

Gli altri semifinalisti sono Tania Frison, che ha vinto il testa a testa contro Letizia Chimenti, e il già nominato Dennis, che ha superato Francesca, un’infermiera. Nell’ultimo testa a testa, tra Francesca e Letizia, ha visto infine la vittoria di Letizia. La corsa verso la finalissima dello show prosegue. Chi saranno i prossimi talenti di All Together Now?