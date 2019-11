X Factor 13: il riassunto del sesto Live Show del talent di Sky, animato da una doppia eliminazione.

Procede spedita l’edizione numero 13 di X Factor. Anche il sesto Live è andato in archivio, e con esso una doppia eliminazione molto sofferta ed emozionante.

Andiamo a scoprire cos’è successo in questa nuova puntata del talent di Sky con protagonisti Sfera Ebbasta, Malika Ayane, Mara Maionchi e Samuel.

X Factor 13: il sesto Live Show

Apertura affidata al padrone di casa, Alessandro Cattelan, che esegue una slum poetry, Shake the Dust, insieme al primo ospite, l’attore Marco D’Amore, su un tappeto musicale che porta la firma di Dardust.

Si parte quindi con il primo verdetto: all’Ultimo Scontro insieme a Giordana Petralia c’è Davide Rossi, che ha ricevuto il minor numero di ascolti e download su iTunes e Spotify. Tocca ai giudici scegliere chi elimare: Sfera elimina Davide, Mara Giordana, Malika Giordana e Samuel… Giordana. L’arpista più amata dagli italiani abbandona il talent.



Sfera Ebbasta

Dopo questo momento emozionante si parte con la prima manche: Dardust introduce la gara sul suo nuovo pezzo, Sublime. In questa sfida i concorrenti suoneranno accompagnati da un’orchestra di quaranta elementi su arrangiamenti proprio del producer che ha vinto Sanremo con Mahmood.

Partono i Sierra che rappano sulla musica di The Ecstasy of Gold di Ennio Morricone. I due ricevono qualche critica per non essere andati perfettamente a tempo, ma se la cavano comunque con molti complimenti.

Il secondo a esibirsi è Nicola Cavallaro, che porta il capolavoro The Sound of Silence di Simon & Garfunkel. Critiche da parte di Malika e Samuel per la sua esibizione, giudicata come poco emotiva.

Tocca quindi alla giovane Sofia Tornambene, che canta I Love You di Woodkid. La sua interpretazione stavolta non esalta i giudici. Mara si mostra contrariata, e anche Samuel, che la critica per essersi lasciata troppo ‘schiacciare’ dalla scenografia.

Quarto a salire sul palco è Davide Rossi, che interpreta Treat You Better di Shawn Mendes. Anche per lui parole al vetriolo da parte di Samuel e anche Sfera, che non riesce a capire quale sia la sua identità artistica.

Arriva quindi il turno dei Booda, che presentano la loro versione di Hold Up di Beyoncé. Sarà stato per il pezzo meno travolgente del solito, ma stavolta per la band arrivano critiche sia da Sfera che da Mara.

La manche viene chiusa da Eugenio Campagna, che mette in risalto il suo lato indie cantando Cosa mi manchi a fare di Calcutta. Ma non tutto va come si deve: Malika mette in risalto le sue stecche, piuttosto clamorose, e anche Mara lo trova piuttosto in difficoltà.

Dopo una parentesi dedicata al secondo grande ospite, Francesca Michielin, è il momento del primo verdetto: i concorrenti meno votati dopo questa prova sono Davide Rossi ed Eugenio Campagna.



Malika Ayane

Chi è uscito da X Factor?

I ragazzi devono però giocarsi ancora il tutto per tutto nell’ultima manche, un megamedley dei loro inediti. Si parte proprio con Eugenio Campagna con Cornflakes, per poi passare a Glum di Davide Rossi, Enfasi dei Sierra, A domani per sempre di Sofia Tornambene, Like I Could di Nicola Cavallaro, e ultima Elefante dei Booda.

Prima del verdetto finale, torna sul palco di X Factor il vincitore dello scorso anno, Anastasio, che presenta il suo nuovo singolo, Il fattaccio del vicolo del Moro. E scatta la standing ovation.

Chiuso il televoto, il verdetto è spiazzante: a rischio eliminazione finiscono Davide Rossi, Nicola Cavallaro e i Booda. Per cercare di salvarsi, devono presentare i cavalli di battaglia. Nicola canta Location di Khalid, Davide Follow Through di Gavin DeGraw e i Booda 212 di Azealia Banks.

Tramite il meccanismo XME Passion di Intesa Sanpalo, vengono salvati dal ballottaggio i Booda. Ai giudici tocca dunque scegliere tra Nicola e Davide.

Mara ovviamente elimina Davide, mentre Malika Nicola. Tutto finisce nelle mani di Samuel e Sfera che decidono di eliminare… Nicola.

I semifinalisti di X Factor 2019 sono dunque Sofia, i Booda, Eugenio, i Sierra e Davide.

Di seguito il riassunto del sesto Live Show:

