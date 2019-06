Il riassunto della semifinale di All Together Now, il game show musicale condotto da Michelle Hunziker e J-Ax.

Dopo quattro puntate ricche di sorprese, All Together Now, il game show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, è arrivato al penultimo appuntamento. Una semifinale agguerrita, con tanti concorrenti di talento e molte performance che hanno fatto scatenare i 100 giurati del famigerato muro.

Ecco cos’è successo nella semifinale: scopriamo insieme chi sono i dodici finalisti della prima edizione di All Together Now, un programma che, puntata dopo puntata, ha conquistato una discreta fetta di pubblico nonostante un format che lascia diversi dubbi sulla qualità generale.

All Together Now: il riassunto della semifinale

La puntata inizia dopo un breve discorso di J-Ax, che ricorda come le cose si siano fatte serie. La semifinale è infatti l’inizio della grande sfida che porterà la settimana prossima alla contesa con in palio 50mila euro. Una somma considerevole, che può cambiare la vita dei partecipanti.

Partono quindi le sfide. Tra esibizioni notevoli, e altre deludenti, passano in finale Martina Maggi, Alessandra Procacci, Veronica Liberati, Rosy Messina, Gregorio Rega, Carlo Paradisone, Samantha Discolpa (la meno premiata, con ‘soli’ 60 giudici in piedi), Daria Biancardi, Federica Benci, Manuel Colecchia, Luca Di Stefano e…

Dennis Fantina vola in finale

La curiosità più grande era quella relativa al prosieguo del percorso di Dennis Fantina, il primo vincitore di Amici che era tornato sul palco ammettendo di essere in difficoltà economiche.

La sua sfida lo vede a confronto con la talentuosa Letizia Chimenti. Con una splendida I Don’t Want to Miss a Thing, però, l’esperto cantante conquista 94 giudici e vola in finale: “Sono abbastanza contento di come siano andate le cose. Sai, è dura, l’età avanza anche per me. Ora che vedo i giurati in piedi mi sembra vada bene“.