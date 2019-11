X Factor 2019: il riassunto della seconda puntata dei Live del talent di Sky, con protagonisti Sfera Ebbasta, Samuel, Mara Maionchi e Malika Ayane.

X Factor 13 è arrivato nella fase più attesa, quella dei Live Show. La scorsa settimana, Sfera Ebbasta ha perso la sua prima concorrente, la talentuosa Maryam Rouass, e ora cerca ‘vendetta’ puntando fortemente sulle due giovani artiste rimaste nella sua squadra.

Chi sarà il secondo eliminato di questa edizione 2019 del talent? Scopriamolo insieme. Ecco cosa è successo nella seconda puntata dei Live.

X Factor 13: il secondo Live



Malika Ayane

La puntata parte con un’apertura che ha per protagonisti i ragazzi accompagnati dal grande ospite della serata, Lewis Capaldi. Nella serata sono previste due manche, una da sei cantanti, l’altra da cinque. All’Ultimo Scontro andranno due concorrenti.

Si parte subito con i Booda, che cantano Take U There di Skrillex e Diplo feat. Kiesza. Grandi apprezzamenti per loro, anche se Mara Maionchi ritiene che abbiano peccato di emozione.

La seconda cantante a salire sul palco è Giordana Petralia, che interpreta Summertime Sadness di Lana Del Rey, abbandonando stavolta l’arpa per dedicarsi al piano. La sua performance divide, e in particolare non convince Malika e Samuel, che ritengono che la mancanza dell’arpa non abbia giovato alla giovane cantante.

Si prosegue con Enrico di Lauro, che la scorsa settimana non ha convinto del tutto. Stavolta il giovane artista ci propone una versione rock di Cieli immensi di Patty Pravo. Ancora una volta, Enrico non convince tutti. Per Sfera poteva fare di più, ma Malika è soddisfatta di qunato ha visto.

Quarto artista in gara è Nicola Cavallaro, che continua a cantare brani attuali. Stavolta è il turno di Old Town Road di Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus. Applausi per lui, con tanto di complimenti da parte di Sfera, che trova l’assegnazione azzeccatissima.

La gara va avanti con i Sierra e la loro versione di 7 Rings di Ariana Grande. Ovviamente, il duo ha riscritto il testo del brano in italiano, avvicinando il tutto alle sonorità trap da cui provengono. Per Sfera Ebbasta hanno spaccato, e gli altri giudici sono d’accordo.

Ultimo artista di questa manche è il giovane Lorenzo Rinaldi, che interpreta con grande delicatezza il brano La notte di Arisa. La sua voce è una carezza per le orecchie di Malika, ma Mara lo vorrebbe vedere alle prese con pezzi più movimentati e adatti alla sua età.

Tocca quindi ai Maneskin tornare sul palco di Sky. I ragazzi romani presentano il loro nuovo singolo, Le parole lontane, e raccontano i propri progetti futuri, tra cui un secondo album in arrivo.

Si chiude il televoto della prima manche: al ballottaggio va Enrico Di Lauro.

La seconda manche inizia con Sofia Tornambene, che canta una ballata pop di grandissimo livello, Fix You dei Coldplay. La sua delicatezza riesce ad arrivare dritta al cuore di tutti i concorrenti e delle persone presenti nel palazzetto.

Si prosegue con l’artista che forse ha convinto di più nel primo Live, Marco Saltari, cui è assegnata My Sweet Lord di George Harrison. Per Samuel la sua performance è stata incredibile, Sfera avrebbe invece voluto vederlo fuori dalla sua comfort-zone.

Arriva il turno dei Seawards, che con la loro raffinatezza interpretano Clocks Go Forwards di James Bay. Applausi per loro, con Mara Maionchi che li definisce addirittura ‘cristallini’.

Quarto concorrente della seconda manche, Davide Rossi con il suo amato pianoforte. La sua è una versione molto moderna di In alto mare di Loredana Bertè. Sfera e Samuel continuano a pensare che le assegnazioni al ragazzo siano discutibili, ma Malika ritiene che sia stato ancora una volta pazzesco.

La seconda manche si chiude con l’ultimo concorrente della serata, Eugenio Campagna, che interpreta Scomparire di Giovanni Truppi, un brano sull’anoressia. Sfera apprezza la sua interpretazione e anche l’assegnazione di un pezzo così impegnato. Per Malika invece Eugenio è andato meglio nei suoi pezzi.

Prima della seconda votazione torna sul palco l’ospite d’onore della serata, Lewis Capaldi, che presenta il suo ultimo successo, Hold Me While You Wait.

Tocca quindi al secondo momento di tensione. L’artista meno votato della seconda manche è Marco Saltari.

X Factor 13: il secondo eliminato

Enrico e Marco si sfidano con il loro cavallo di battaglia. L’Under Uomini decide di esibirsi sulle note di un grande classico dei Beatles, Yesterday, mentre Marco Saltari interpreta Bring On the Girls.

Dopo queste due esibizioni, i due artisti raggiungono il centro del palco. Tocca ai giudici scegliere il loro destino. Mara elimina ovviamente Enrico, Malika Marco. Tocca a Samuel e Sfera decidere chi andrà a casa. Samuel vota Enrico. Sfera è d’accordo con lui.

Il secondo eliminato di X Factor 2019 è dunque il giovane Enrico Di Lauro, che saluta il talent a testa alta. Lo salutiamo con questa versione di un pezzo di Michael Bublé: