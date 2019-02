La quarta serata del Festival di Sanremo 2019, condotto da Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio.

Siamo arrivati alla quarta serata del Festival di Sanremo 2019, la penultima, quella dedicata ai duetti. In questa puntata torneranno a esibirsi tutti e 24 i cantanti in gara, affiancati da alcuni ospiti molto speciali, per una versione nuova e riarrangiata delle loro canzoni.

La special guest sarà invece Luciano Ligabue, che omaggerà il grande Francesco Guccini insieme al direttore artistico Claudio Baglioni.

Ancora non conosciamo la scaletta ufficiale della kermesse, ma la Rai ha ufficializzato tutti i protagonisti dei duetti: tra i tanti nomi già annunciati, c’è anche qualche sorpresa, come Sergio Sylvestre! Ecco il tweet ufficiale:

