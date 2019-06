Il riassunto della quarta puntata di All Together Now, il game show musicale condotto da Michelle Hunziker e J-Ax.

Prosegue velocemente la corsa verso le fasi finali di All Together Now, il game show di Canale 5 a sfondo musicale, condotto dalla brillante Michelle Hunziker e con J-Ax presidente della giuria.

Come la terza puntata, anche quella di ieri ha riservato grandi sorprese, grazie soprattutto all’ospite d’onore: Gianluca Vacchi. Ecco il riassunto della quarta serata di All Together Now.

All Together Now: ospite Gianluca Vacchi

Il grande mattatore della puntata è stato senza ombra di dubbio l’ospite d’onore, che ha rubato la scena a tutti i concorrenti cantando, ballando e scatenandosi, mostrando una grande sintonia con la conduttrice Michelle Hunziker.

Tanti i siparietti messi in piedi dall’imprenditore che ama la musica dance e che nel corso della sua carriera ha anche pubblicato un album in anni recenti.

Michelle Hunziker

Il riassunto della puntata

Non solo Vacchi. La puntata ha avuto infatti anche altri protagonisti e, soprattutto, il primo 100 dell’intera edizione. A guadagnarselo è stata la concorrente Martina Maggi, che ha ipnotizzato il muro umano con una splendida cover di Some People Want It All di Alicia Keys.

Con questo punteggio, la ragazza di Orvieto ha ottenuto di diritto l’accesso alla finale. Lo stesso risultato è stato ottenuto nel corso della serata da un’altra concorrente, Alessandra Procacci, ex concorrente di Amici 11 che si è messa alla prova con Baby, I Love You dell’immensa Aretha Franklin. Ad accedere alla semifinale sono stati invece Erica, Antonio, Carlo, Samuele, Anna.

Un altro momento molto emozionante dello show è stato poi l’annuncio di nozze a sorpresa: la cantante Antonella Lo Coco ha chiesto la mano alla fidanzata Elisa. Un ‘siparietto’ che ha permesso a Michelle di lanciare un messaggio importante: l’amore, come la musica, non ha colori e non ha limiti né barriere di genere.