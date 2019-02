La prima serata del Festival di Sanremo 2019, la seconda edizione di Claudio Baglioni.

Il Festival di Sanremo 2019 è iniziato. Dopo una lunga attesa, tanto clamore e polemiche ancora prima del via, finalmente la scena viene presa dalla musica e dalle canzoni in gara.

Questa sera sfileranno sul palco dell’Ariston tutti e 24 i cantanti in gara, che presenteranno per la prima volta la loro canzone inedita. Oltre a loro, ci sarà spazio anche per gli ospiti: Andrea e Matteo Bocelli nella prima parte, Giorgia nella seconda.

Fonte foto: https://www.facebook.com/festivaldisanremo

La diretta della prima serata di Sanremo 2019

Questo l’ordine dei cantanti in gara in questa prima serata: Francesco Renga, Nino D’Angelo e Livio Cori, Nek, Zen Circus, Il Volo, Loredana Bertè, Daniele Silvestri, Federica Carta e Shade, Ultimo, Paola Turci, Motta, Boomdabash, Patty Pravo e Briga, Simone Cristicchi, Achille Lauro, Arisa, Negrita, Ghemon, Einar, Ex-Otago, Anna Tatangelo, Irama, Enrico Nigiotti e Mahmood.

Il Festival si apre sulle note del direttore artistico Claudio Baglioni, che canta con i due conduttori Claudio Bisio e Virginia Raffaele uno dei suoi grandi classici, Via, per accompagnare una coreografia del corpo di ballo.

