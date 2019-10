X Factor 2019: il riassunto della prima puntata dei Live del talent di Sky, con protagonisti Sfera Ebbasta, Samuel, Mara Maionchi e Malika Ayane.

X Factor 13 è arrivato nella fase più attesa, quella dei Live Show. Le quattro squadre dei giudici Sfera Ebbasta, Samuel, Malika Ayane e Mara Maionchi sono pronte, dopo essere passate per le dure prove delle Audizioni, del Bootcamp e degli Home Visit.

Chi sarà il primo eliminato di questa edizione 2019 del talent? Scopriamolo insieme. Ecco cosa è successo nella prima puntata dei Live.

X Factor 13: il primo Live



Sfera Ebbasta

Tutto pronto per la prima grande puntata dei Live del talent condotto da Alessandro Cattelan. Protagonisti tutti e dodici i concorrenti delle quattro categorie: le Under Donne di Sfera Ebbasta, gli Under Uomini di Malika Ayane, i Gruppi di Samuel e gli Over di Mara Maionchi. Ma oggi sul palco sono attesi anche due ospiti speciali: Coez e Mika.

Riscopriamo chi è arrivato fin qui. Ecco un replay degli Home Visit: