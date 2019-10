Fatboy Slim, Right Here Right Now: il remix del dj e producer inglese del discorso di Greta Thunberg all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Greta Thunberg è ormai diventata una star della musica. L’attivista più famosa del mondo, che è già stata utilizzata in un pezzo del nuovo album dei The 1975, è adesso diventata protagonista di un pezzo house firmato da Fatboy Slim.

Il celeberrimo dj e producer inglese ha remixato un passaggio del discorso di Greta all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, inserendola all’interno della sua hit Right Here Right Now: il risultato ha fatto impazzire i fan.

Fatboy Slim: Right Here Right Now con Greta

Norman Cook ha proposto questo remix durante uno show delle scorse sere. Il discorso di Greta, inserito nella celebre hit uscita nel 1998, ha sconvolto i fan, che sono impazziti per questo inaspettato omaggio all’attivista e hanno registrato diversi video dell’esibizione.

Video che sono ovviamente diventati virali. Di seguito il remix di Right Here Right Now:

Greta Thunberg e la musica

Negli ultimi tempi Greta è diventata un personaggio talmente virale da aver fatto breccia nel cuore di numerosi musicisti. Inserita in un brano del nuovo album dei The 1975, la giovane attivista è stata anche trasformata nella pretagonista di un brano death metal, divenuto un vero e proprio singolo messo in commercio per difendere la causa ambientale.

Tale l’eco di questo pezzo che è arrivato anche all’orecchio della stessa Greta la quale, scherzandoci su, ha affermato che avrebbe abbandonato la propria vita da attivista per dedicarsi alla musica metal. Ovviamente, si tratta di una battuta. Ma chissà che in futuro non possa davvero decidere di fare anche il grande passo nel mondo della musica, per dare ancora maggior forza al suo messaggio.