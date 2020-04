Il remdesivir funziona. Anzi no. Arrivano i primi risultati dei test sul farmaco antivirale usato contro il coronavirus anche negli ospedali italiani. Ma anziché fare chiarezza, puntano in direzioni opposte. I miglioramenti sarebbero significativi secondo una sperimentazione americana. Nessun progresso fra i pazienti trattati è invece la conclusione dell’esperienza cinese, che a dire il vero ha coinvolto un numero di pazienti più limitato. I dati positivi sono stati annunciati dalla stessa casa farmaceutica (l’americana Gilead). Quelli asiatici sono invece pubblicati su una rivista medica inglese (The Lancet).

Le differenze, fra le due sperimentazioni, in realtà esistono. Negli Stati Uniti (che hanno coinvolto nei test 180 ospedali in tutto il mondo), il remdesivir è risultato efficace quando è stato somministrato nella prima fase della malattia: subito dopo la comparsa dei sintomi. Una delle cose che abbiamo imparato sulle medicine contro il coronavirus, infatti, è che esiste un momento giusto, per assumerle. Gli antivirali, in particolare, avrebbero l’effetto di ostacolare la replicazione del virus all’interno delle nostre cellule. E la fase iniziale dell’infezione è proprio quella in cui il virus si dà più da fare per “conquistare” l’organismo e prendere il sopravvento sulle difese immunitarie.

La “fase due” della malattia, circa una settimana dopo la comparsa dei sintomi, è quella in cui il sistema immunitario scatena una tempesta spropositata e disorganizzata (la tempesta di citochine) per cercare di liberarsi dell’infezione, ma provocando in realtà danni gravi sull’organismo, soprattutto ai polmoni. E’ questo il momento, secondo i medici, per sfruttare i farmaci antinfiammatori, capaci di ridurre la tempesta delle citochine. Uno studio cinese pubblicato su Pnas, a questo proposito, ha osservato dei miglioramenti significativi grazie al tocilizumab, il medicinale contro l’artrite sperimentato anche in Italia.

Lo studio cinese, secondo gli esperti americani, avrebbe il difetto di aver coinvolto un numero ridotto di pazienti. I 10 ospedali della provincia dello Hubei, all’inizio di marzo, avrebbero cercato di reclutare 453 pazienti gravi, ma l’esaurimento dell’epidemia li avrebbe costretti a limitare il numero a 237. Quelli trattati con il farmaco (158 in tutto) sono stati messi a confronto con un secondo gruppo che ha ricevuto un placebo, seguendo una delle strategie migliori per valutare l’efficacia di una nuova terapia. Paradossalmente, però, la buona notizia dell’esaurimento dei malati ha reso difficile il raggiungimento dell’obiettivo. “Il remdesivir, somministrato per endovena, non ha dato risultati in termini di miglioramento delle condizioni, mortalità o durata della presenza del virus” si legge su The Lancet.

Il trial americano ha coinvolto più di mille pazienti ed è stato coordinato direttamente dai National Institutes of Health, l’organismo federale che si occupa di salute e medicina. Un gruppo di malati è stato trattato con il farmaco, l’altro con il placebo. Il miglioramento sarebbe di 4 giorni di malattia in meno: 11 giorni di sintomi anziché 15. Il tasso di mortalità è stato dell’8% fra i pazienti che hanno ricevuto il farmaco e dell’11,6% fra coloro che non l’hanno ricevuto: una differenza troppo esile per essere considerata significativa dagli scienziati. Il trattamento precoce di 5 giorni ha dato risultati migliori di un trattamento di 10 giorni. “Si tratta di un effetto positivo, chiaro e significativo” ha commentato Anthony Fauci, capo dell’Istituto nazionale americano delle malattie infettive, il medico che è diventato il punto di riferimento anche per il pubblico, negli Usa.

Il remdesivir fu messo a punto per combattere Ebola, ma almeno in vitro si è rivelato efficace contro una grande varietà di virus, inclusi i due coronavirus precedenti di Sars e Mers. Agisce inserendo nel materiale genetico del microrganismo delle lettere simili a quelle reali, ma capaci in realtà di inceppare il meccanismo di replicazione. Un suo successore è in fase di sviluppo, sempre negli Stati Uniti, messo a punto dallo stesso padre del remdesivir, l’esperto di coronavirus Ralph Barich dell’università della Carolina del Nord. Silenziosamente, il nuovo preparato – nome in codice Eidd-2801 – sta superando i vari test di efficacia. Uno studio pubblicato su Science Translational Medicine lo ha trovato efficace contro il nuovo coronavirus nelle cellule umane coltivate in vitro e nei topi infettati con Sars e Mers (i roditori non contraggono il coronavirus attuale, privandoci delle cavie da usare in laboratorio). Si tratta del primo farmaco messo a punto espressamente contro il Covid.