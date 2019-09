di Ilaria Floris



“Tutti hanno le loro ossessioni. Io amo capire gli aspetti oscuri della condizione umana, la ricerco in tutti i libri che leggo, la musica che ascolto, il film. Mi attraggono quando sembrano trattare questi aspetti più cupi”. Così il regista armeno Atom Egoyan racconta la voglia di indagare l’animo umano che ha dato origine a ‘Guest of honour’, la pellicola presentata oggi in concorso a Venezia 76. “L’ossessione principale delle persone – spiega il regista, che è anche sceneggiatore del film – è quella della negazione. Negare è un meccanismo di difesa naturale, neghiamo tutti perché è comodo, rendere difficili ad altri capire cosa è la verità, e questo film è un saggio di questo concetto”.

Fonte