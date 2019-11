Il regista Andrea Segre: “Attenti, l’acqua alta scava un solco anche nelle persone”

VENEZIA – “Il dramma che si compie sotto i nostri occhi solleva il velo che solitamente copre la frattura tra i luoghi di Venezia dove ancora resiste la vita vera e quelli condannati alla recita pretesa dal turismo di massa. Ormai esistono due città ed è questo solco invisibile a corrodere l’anima dei veneziani, più ancora del sale lasciato dalle acque grandi su palazzi e chiese”. Il regista Andrea Segre, 43 anni veneziano di Dolo, sta per iniziare le riprese del suo prossimo film su Venezia. Verrà girato in primavera alla Giudecca e racconterà la sconvolgente trasformazione turistica della città.

Cosa la colpisce della devastazione record di questi giorni?

“Passare tra le vetrine di San Marco e Rialto, e poi addentrarmi nei sestieri popolari di Cannaregio e Castello, o della Giudecca. La tragedia colpisce tutti, ma le zone del turismo di massa sono più attrezzate e abituate all’emergenza. Subiscono danni, ma possono difendersi. Hanno i mezzi economici per farlo. I sestieri ignorati invece sono davvero indifesi e soli, alle prese con eventi rari che non sanno come affrontare”.

Pensa che il Mose riuscirà a evitare che Venezia venga inghiottita dal mare?

“Concordo con Gianfranco Bettin. Il Mose non in ritardo, è il ritardo. Da quando si è creata questa macchina della salvezza universale, tutte le risorse sono finite e sparite là. A Venezia e nella laguna non ci sono stati più soldi per la manutenzione ordinaria, invisibile ma decisiva”.

Crede che vada ultimato?

“Temo che anche il Mose sia superato dall’andamento vertiginoso degli sconvolgimenti naturali che scuotono la terra. Non posso esprimermi sulla sua efficacia reale, ma rientra nella logica spettacolare della grande macchina che salva la grande città. Finora è servito solo alla comunicazione”.

Dopo «Il pianeta in mare», cosa racconterà il suo nuovo film su Venezia?

“Sono concentrato sulla tensione dentro una famiglia, veneziana della Giudecca, che deve decidere se piegarsi per sempre e totalmente al turismo di massa. Cerco di capire l’ineluttabilità di questa scelta, che sta cambiando il carattere della gente”.

C’è già un titolo?

“Non ancora, ma “Welcome Venice” potrebbe rendere l’idea”.





